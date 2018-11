Russia-Ucraina | scontro in mare tra navi | sale tensione Il Parlamento voterà se

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 novembre 2018) Un ‘viaggio’ che secondo i russi non era stato autorizzato e riesplode latra Mosca e Kiev, con battaglia in, servizi segreti in azione e caccia che si levano in volo. Nella giornata di domenica alcuni vascelli della Marina russa esi sono scontrati a causa del tentativo, da parte di questi ultimi, di forzare il passaggio nello Stretto di Kerch, il tratto diche separa la penisola della Crimea dallacontinentale e che consente l’accesso aldi Azov.La Marina di Mosca ha prima aperto il fuoco e poi requisito leucraine. L’improvviso riaccendersi delle tensioni tra i due Paesi ha portato ildi Kiev a decidere di riunirsi nel pomeriggio di lunedì per votare l’introduzione della legge marziale in tutto il Paese, così come richiesto dal presidente Petro Poroshenko. L’ambasciatore russo all’Onu ha richiesto che ...