Russia-Ucraina | Kiev approva la legge marziale per 30 giorni | “Mosca minaccia l’invasione

Russia-Ucraina - la guerra dello Stretto. L'Europa si schiera con Kiev. E l'Italia per ora nicchia... : La battaglia navale. L'ambasciata presa d'assalto. Il Consiglio di Sicurezza che si riunisce in seduta straordinaria. Un Presidente che decreta la legge marziale e mobilita l'esercito. I venti di guerra tornano a spirare tra la Russia e l'Ucraina nello Stretto di Kerch, doveMosca ha sequestrato tre navi della Marina di Kiev. Le tensioni sono esplose in un punto strategico della regione non solo per i due Paesi vicini, ai ferri corti dal 2014, ma ...

Europa League - clima teso tra Ucraina e Russia : il match tra Vorskla e Arsenal però si giocherà regolarmente : Nonostante le tensioni tra Ucraina e Russia, l’Uefa ha deciso di far disputare regolarmente il match tra Vorskla e Arsenal di Europa League Si giocherà regolarmente la sfida di Europa League tra Vorskla e Arsenal in programma giovedì presso lo stadio Olexiy Butovskiy di Poltava, in Ucraina. La conferma è arrivata dall’Uefa dopo le notizie del clima teso tra Ucraina e Russia dopo lo scontro a fuoco tra imbarcazioni militari ...

Alta tensione tra Russia ed Ucraina : a Kiev chiesta la legge marziale : Si preannunciano molto gravi le conseguenze della 'battaglia navale' svoltasi ieri nello stretto di Kerch, controllato dalla Russia, tra il mar Nero e il mar d'Azov. Stando alla versione russa, le tre navi militari ucraine (poi finite in stato di arresto nel porto di Kerch) non avrebbero comunicato la propria intenzione di entrare nel mar di Azov attraversando lo stretto, seppur l'equipaggio dovesse essere a conoscenza delle necessarie ...

Scontro tra Russia Ucraina : dopo la crisi navale riaperto lo stretto di Kerch : La Russia ha riaperto lo stretto di Kerch che collega il Mar Nero e il Mar d'Azov. Un gesto, questo, che dovrebbe abbassare la tensione dopo l'escalation innescata dal sequestro delle tre navi ucraine, avvenuto domenica 25 novembre. "Lo stretto è stato riaperto stamane", ha detto Alexei Volkov, amministratore delegato della società Porti Marittimi Crimei.La Russia aveva deciso di chiudere lo stretto di Kerch dopo aver accusato la ...

Russia-Ucraina - tensione nel Mar Nero : imbarcazione russa sperona un rimorchiatore ucraino. Poi il sequestro di 3 navi : È tensione tra Russia e Ucraina dopo che ieri una nave della Guardia costiera russa ha speronato un rimorchiatore ucraino, nel Mar Nero (per l’esattezza, lo stretto di Kerch, al largo della Crimea), che trasportava due unità militari. Secondo fonti ufficiali ucraine, che hanno diffuso il video, i russi avrebbero fatto fuoco prima di sequestrare le tre imbarcazioni. Nella notte il governo di Kiev si è riunito d’urgenza per chiedere al ...

Russia-Ucraina - scontro in mare tra navi : sale tensione. Il Parlamento voterà se introdurre legge marziale. Proteste a Kiev : Un ‘viaggio’ che secondo i russi non era stato autorizzato e riesplode la tensione tra Mosca e Kiev, con battaglia in mare, servizi segreti in azione e caccia che si levano in volo. Nella giornata di domenica alcuni vascelli della Marina russa e ucraina si sono scontrati a causa del tentativo, da parte di questi ultimi, di forzare il passaggio nello Stretto di Kerch, il tratto di mare che separa la penisola della Crimea dalla Russia ...