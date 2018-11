Rugby | Ranking Mondiale 26 novembre 2018 | la classifica aggiornata Gli uomini scendono

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : le proiezioni nel ranking mondiale in base al risultato della partita : Sabato 24 novembre a Roma andrà in scena la sfida tra le Nazionali di Rugby di Italia e Nuova Zelanda: le due selezioni si affronteranno anche il prossimo anno nella Coppa del Mondo in Giappone. Azzurri ed All Blacks sono molto lontani nel ranking mondiale e quindi la nostra formazione non ha letteralmente nulla da perdere. La formazione oceanica è prima nella graduatoria con 92.54 punti, mentre gli italiani sono in quattordicesima posizione a ...

Rugby - Ranking Mondiale (20 novembre 2018) : la classifica aggiornata. Gli uomini scendono al 14° posto - donne stabili al settimo : La finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby è ormai giunta agli sgoccioli: siamo infatti alla vigilia dell’ultimo fine settimana buono per modificare il Ranking Mondiale della palla ovale, che certamente anche sabato prossimo subirà variazioni in base ai risultati che verranno fuori dagli incontri. Anche l’Italia sarà impegnata, sia con la nazionale maschile, contro la Nuova Zelanda, che con quella femminile, ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Australia 7-26. Unica meta azzurra di Bellini - gli USA ci scavalcano nel ranking : L’Italia subisce una sconfitta fin troppo severa nel punteggio al cospetto dell’Australia, che a Padova si impone per 7-26 nel terzo dei Test Match autunnali di Rugby che si concluderanno sabato prossimo a Roma contro la Nuova Zelanda. In virtù di questo risultato, l’Italia perde una posizione nel ranking mondiale, scavalcata dagli USA vittoriosi in Romania. Man of the Match il numero 13 dei Wallabies Kerevi. Nel primo tempo ...

Italia Australia info streaming video Dmax : i numeri del ranking Irb - Rugby test match - - IlSussidiario.net : Diretta Italia Australia: info streaming video e tv della partita di Rugby, test match atteso all'Euganeo, oggi 17 novembre 2018.

Rugby - cosa cambierà nel ranking mondiale dopo Italia-Australia? Tutte le possibili combinazioni : rischio sorpasso targato USA : Stiamo per superare la metà della finestra autunnale dei Test Match di Rugby che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17. Ora è tempo del secondo dei tre test match casalinghi che attendono gli azzurri, che si giocherà sabato 17 a Padova contro l’Australia, con inizio alle ore 15.00. La vittoria sui ...

Rugby - Ranking Mondiale (12 novembre 2018) : la classifica aggiornata. Uomini al 13° posto - donne settime : La finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby è ormai giunta a metà del programma: ci saranno altri due fine settimana per modificare il Ranking Mondiale della palla ovale, che certamente subirà variazioni in base ai risultati che verranno fuori dagli incontri del 17 e del 24 novembre. Anche l’Italia sarà impegnata, sia con la nazionale maschile, contro Australia e Nuova Zelanda, che con quella femminile, contro il ...

Rugby - Italia-Georgia : cosa può accadere al ranking mondiale degli azzurri? Le ipotesi e tutte le possibili combinazioni : Una sfida senza appello: Italia-Georgia non rappresenta soltanto un confronto diretto per il ranking mondiale di Rugby (i Lelos ci precedono di pochi centesimi) ma, soprattutto, rappresenta il match contro la selezione che ci vuole sostituire nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il Rugby georgiano è molto cresciuto, fino ad imporsi a livello ...