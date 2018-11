Rudi dei Cesaroni ha smesso di recitare | l' attore Niccolò Centioni ora fa il lavapiatti

Da Rudic a Velasco l'eterno ritorno dei santoni azzurri : Visti da vicino, ascoltati, raccontati dai giocatori, sono magnetici. Rudic e Velasco sono tornati, erano formidabili una trentina d'anni fa, assieme ad Arrigo Sacchi. Manca giusto il fusignate, ecco, che da quando si dimise al Parma, per ansia, ha scelto di sferzare in tv. Anche Ratko e Julio, sferzano ancora, ma in piscina e sul parquet.Visto alla Sciorba di Genova, per l'amichevole All star di pallanuoto, il croato è impressionante, per ...