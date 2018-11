Rosanna Lambertucci a “Vieni da me” La confessione sulla figlia a Caterina Balivo

Caterina Balivo - toccante confessione di Rosanna Lambertucci a Vieni da Me : Caterina Balivo comincia la settimana di Vieni da Me con una emozionante intervista a Rosanna Lambertucci. La presentatrice, classe 1945, ha raccontato i momenti più difficili della sua vita. Soprattutto la perdita prematura della prima figlia, Elisa, sopravvissuta solo pochi giorni. Elisa è una bambina che non c’è più, è stata la mia prima figlia. Per fortuna poi è arrivata Angelica ad allietare quel momento di dolore. Elisa era nata, ma è ...

Rosanna Lambertucci in lacrime : “Ho perso sei figli”. E poi piange per l’ex marito : “Ho capito tardi il suo amore” : “Sono passati quattro anni e mezzo da quando non c’è più, ma non riesco ancora a parlare di questo argomento, mi spiace”. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, Rosanna Lambertucci ricorda tra le lacrime l’ex marito Alberto Amodei, scomparso nel 2014. Nonostante i due si fossero separati, il loro legame non si era mai spezzato: “Noi eravamo separati da tanti anni ma non ci eravamo mai persi. Il destino ha voluto che lo ...

