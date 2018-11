Roma | stazione metro da film horror per le strade dello shopping

Giornata contro la Violenza sulle donne - la manifestazione a Roma e il segno rosso sulla faccia di calciatori - vip e politici : La manifestazione in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne e il lancio della campagna «Non è normale che sia normale»: calciatori, politici e vip condividono una foto con un segno rosso sotto l'occhio.La manifestazione in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne e il lancio della campagna «Non è normale che sia normale»: calciatori, politici e vip condividono una foto con un segno rosso sotto ...

Roma - in migliaia alla manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne. FOTO : Roma, in migliaia alla manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne. FOTO Nella Capitale, per l'iniziativa promossa dal comitato "Non una di meno", si stima un corteo di circa 10mila persone. Presenti vari collettivi della sinistra e anche una delegazione dell'Anpi Parole chiave: ...

Violenza contro le donne - al via la manifestazione a Roma : "Libere di scegliere" : Migliaia di donne in piazza della Repubblica. Tanti gli slogan e gli striscioni. In testa i centra antiViolenza

Violenza sulle donne : oggi manifestazione a Roma : Arriveranno pullman da tutta Italia per partecipare al corteo organizzato da 'Non una di meno', alla vigilia della giornata mondiale contro la Violenza sulle donne -

Violenza sulle donne - manifestazione a Roma di Non una di meno il 24 novembre : pullman da tutta Italia : Scenderanno in piazza, ancora una volta, per dire ‘basta’ alla Violenza sulle donne. In migliaia sabato 24 novembre saranno a Roma per partecipare alla manifestazione organizzata da Non una di meno. Il corteo femminista partirà alle 14 da piazza della Repubblica e, passando per piazza dell’Esquilino, via Merulana e piazza Vittorio Emanuele II, arriverà a piazza di Porta San Giovanni. Decine i pullman organizzati da diverse ...

Chiusa la stazione della metro A di piazza di Spagna a Roma per scale rotte : Roma, 23 nov., askanews, - È stata Chiusa anche la stazione della metro A nella centralissima fermata di piazza di Spagna a Roma. La stazione è, quindi, interdetta ai passeggeri. Motivo dello stop, ...

Roma. Dal 25 novembre la manifestazione Mystery Rooms al Museo : Ogni Museo porta con sé tracce di una storia che non tutti conoscono a fondo. Le Mystery Rooms sono state

La manifestazione a Roma a favore di Virginia Raggi non fa il pieno : Sulla Scala dell'Arce Capitolina, Virginia, jeans e parka verde, prova ad aprirsi un varco tra i militanti ma più che un bagno di folla è un'onda inseguita dalle telecamere, tra operatori che si pestano i piedi e grillini che li maledicono. "Giornalai di m...fatela passà", s'alza un coro che paragona in modo dispregiativo i cronisti agli edicolanti. È la scena clou di un sabato pomeriggio Romano, la manifestazione di ...

Manifestazione antirazzista a Roma - Matteo Salvini : “La pacchia è strafinita” : A Roma è partito il corteo antirazzista e antifascita contro il governo e il decreto Salvini. Tra i partecipanti, anche il sindaco di Riace sospeso, Mimmo Lucano: "Abbiamo fame di umanità". Immediato il commento del ministro dell'Interno: "Insulti di ogni tipo contro di me. Tutte medaglie. Ma la pacchia è strafinita".Continua a leggere

Roma - conferenza Di Francesco : “Voglio una prestazione da Champions. Schick? Gioca” : “Giochiamo contro una squadra che ha ritmo e verticalità per fare male agli avversari, dobbiamo farci trovare pronti e portare a casa i tre punti. Voglio una prestazione convincente“. Queste le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida dell’Olimpico con la Sampdoria. “Conterà l’approccio mentale, fisico e anche tecnico, bisogna essere completi per migliorare il rendimento, specialmente quello in ...

Figliomeni-Rollero : Roma - stazione Tor di Valle nel degrado : Roma – “Assurdo come numerosi Romani e residenti siano costretti a vivere quotidianamente il degrado che regna nella stazione Atac di Tor di Valle con vegetazione incolta ovunque, dove l’ingresso viene circondato da rifiuti ed e’ completamente fatiscente, mentre all’interno della stazione non e’ altresi’ possibile neppure obliterare i biglietti, poiche’ priva di macchinette ...

Roma - tifosi furiosi in stazione a Firenze : contestati squadra e Pallotta : ripartita intorno alle 22 la Roma, dalla stazione di Campo di Marte, ma il rientro della squadra da Firenze non è stato indolore. Prima di salire sul treno, infatti, giocatori e società sono stati ...

Trieste - Casapound sfila per celebrare il 4 Novembre. ContRomanifestazione della rete antifascista : Trieste - In una Trieste blindatissima - con i negozi chiusi per timore di incidenti - arriva il corteo nazionale di Casapound per celebrare 'il centenario della vittoria italiana nella Grande guerra'.