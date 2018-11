Roma sta sprofondando | “troppe cavità sotterranee | boom di sinkholes e voragini”

Roma-Real Madrid : Di Francesco conferenza stampa non trema : Roma-Real Madrid DI Francesco RECUPERA MANOLAS – L’Eusebio Di Francesco che parla in conferenza stampa, alla vigilia di Roma-Real Madrid, è un uomo che non trema, che si presenta con gli occhi della tigre, di chi sa che domani sera si può scrivere una grande pagina della storia recente giallorossa. In un momento non certo facile, […] L'articolo Roma-Real Madrid: Di Francesco conferenza stampa non trema proviene da Serie A News ...

Roma : scovato appartamento adibito a vendita shaboo - 4 arrestati : Roma – Avevano scelto un appartamento di via Maria Lorenza Longo, a Roma, a pochi metri da circonvallazione Gianicolense, per mettere in piedi un vera e propria base di spaccio. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro in una abitazione, dove i 4 cittadini filippini, 3 uomini di 36, 34 e 41 anni, con precedenti e una donna di 23, tutti senza fissa dimora, usavano da alcuni giorni come ...

Tebta di investire la figlia - arrestato padre e marito violento vicino Roma : I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Tivoli, un 55enne del posto per il reato di ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità “gialla” per lo stato del mare : “Per la giornata di martedì 27 novembre si prevedono condizioni di variabilità con precipitazioni irregolari. Nel corso del pomeriggio/sera intensificazione della ventilazione da nord-est su mare e lungo la costa, con mare mosso sotto costa (altezza dell’onda stimata intorno ai 2 metri) e molto mosso o agitato al largo (con altezza dell’onda stimata intorno ai 2,5 metri sul settore centro-meridionale)“: la protezione ...

Roma-Real Madrid - Di Francesco in conferenza stampa LIVE : LIVE 13:36 26 nov DOMANDA A KOLAROV - Cosa dovrete cambiare rispetto alla gara d'andata? Dobbiamo partire forte e provare a fare la differenza, non giocare come all'andata, non abbiamo fatto una ...

Roma - parroco minacciato dai rom al Testaccio : il racket dell'elemosina : Aveva aperto le porte della chiesa ai rom per carità cristiana. Ma mai e poi mai don Ernesto avrebbe pensato di trovarsi assediato, minacciato. Di avere paura a tal punto da rivolgersi ai carabinieri ...

Roma-Real Madrid : Di Francesco conferenza stampa : diretta dalle ore 13.30 : Roma-Real Madrid DI Francesco – Eusebio Di Francesco parlerà in conferenza stampa alle ore 13.30 dove presenterà la gara di domani sera contro il Real Madrid. La partita sarà molto interessante perché vedrà contrapporsi due squadre in totale crisi in campionato, pronte a giocarsi la carta dell’Europa per rinascere. Tre punti sarebbero fondamentali per una […] L'articolo Roma-Real Madrid: Di Francesco conferenza stampa: diretta ...

Trattamento dell’ernia del disco con la tecnica della radiofrequenza pulsata : il giovane medico Romano Alessandro Napoli conquista il 104° meeting della RSNA : All’importante meeting medico-scientifico internazionale che si tiene dal 25 al 30 novembre nella capitale dell’Illinois, l’Italia ne esce protagonista grazie alle ricerche del Dottor Alessandro Napoli, esperto del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomopatologiche dell’Università Sapienza di Roma. Per il secondo anno consecutivo, la ricerca del giovane medico è stata inserita nella lista delle scoperte più interessanti a ...

Roma - i numeri della crisi : meglio prima della sosta e dopo le gare di Champions : I tifosi giallorossi se lo stanno domandando già da po' di tempo: "Dov'è finita la Roma?". Quella del 3-0 al Barcellona, della semifinale di Champions in cui ha mostrato l'orgoglio e del terzo posto ...

Roma - la differenza tra punti di distacco e punti di vista : Che tristezza. A questo ci siamo ridotti: tifare, senza esagerare, però..., l'Empoli e il Bologna, impegnate ieri pomeriggio contro Atalanta e Fiorentina, per continuare a dare un'occhiata interessata ...

Bernardo Bertolucci è morto : aveva 77 anni/ Ultime notizie - il regista si è spento a Roma dopo lunga malattia - IlSussidiario.net : Bernardo Bertolucci è morto: il genio del cinema italiano si è spento a Roma a 77 anni dopo una lunga malattia. Ultimo tango a Parigi tra i suoi capolavori.

Kenya - arrestata la moglie del rapitore di Silvia Romano : Si stringe il cerchio sui rapitori di Silvia Costanza Romano , la cooperante milanese sequestrata martedì scorso in Kenya mentre si trovava a Chakama dove lavora per la onlus marchigiana 'Africa ...

Roma - bimba di 6 anni si sveglia ed esce in strada : papà era andato dall'amante - arrestato : Una vicenda tanto grave quanto surreale si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Roma, precisamente nel quartiere Battistini, dove una bambina di appena sei anni, in piena notte, svegliandosi e ritrovandosi sola in casa, ha deciso di uscire dall'abitazione e scendere per la strada, probabilmente a cercare i suoi genitori. Peccato che, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, il suo papà l'aveva lasciata da sola in casa per ...

Juventus - +8 sul Napoli alla 13giornata : distacco da record in Italia. Eguagliata la Roma 2000/2001 : Tredici giornate di campionato, con dodici vittorie e un pareggio: il ruolino di marcia , quasi, perfetto della Juventus. L'unico incidente di percorso contro il Genoa all'Allianz Stadium, poi i ...