Roma - sesso su bus davanti ai passeggeri : Viaggio bollente sull'autobus 280 a Roma. E non perché il mezzo sia andato a fuoco. Verso le 6.30 di domenica mattina, a bordo del bus linea 280, un ragazzo di 17 anni Romano e una ragazza di 28 anni ...

Roma - sesso sul bus davanti ai passeggeri dopo una notte in discoteca : denunciati un 17enne e una 28enne : sesso davanti ai passeggeri, dopo una notte folle nei locali della zona Ostiense. E' successo verso le 6,30 di domenica mattina, a bordo del bus della linea 280: un ragazzo di 17 anni Romano e una ...

Roma : dopo Frongia - indagati anche gli assessori Bergamo e Montanari : Il vice sindaco, con delega alla Cultura, Luca Bergamo, insieme agli assessori allo Sport, Daniele Frongia, e all'Ambiente, Pinuccia Montanari, sono indagati per i lavori effettuati a Tor di Quinto ...

Roma : possesso di armi e droga - due arresti a Tor Bella Monaca : Roma – Ieri sera, nel corso di una mirata attivita’ di controllo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un commerciante, 43enne originario di Lamezia Terme e gia’ noto alle forze dell’ordine, con le accuse di ricettazione e detenzione abusiva di armi clandestine e munizionamento, e un 31enne del Marocco, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Roma : trovati in possesso di vero bucchero etrusco - due denunciati : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato in stato di liberta’ un 59enne, originario di Civitavecchia con precedenti, e un 68enne, originario di Norcia, entrambi residenti a Roma, con l’accusa di ricettazione. I Carabinieri hanno fermato i due mentre percorrevano, a bordo di un’auto, via Sarsina, zona Vitinia. Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno trovato, nascosto tra i sedili del ...

Roma : ex manutentori progetto Frutti di Roma occupano assessorato ambiente : Roma – Gli ex operatori del progetto I Frutti di Roma, i cosiddetti manutentori civici, insieme ai disoccupati del Comitato per il lavoro di Cittadinanza, “convinti di essere utilissimi- spiegano- in questo periodo di disastri ambientali”, hanno occupato la sede dell’assessorato alla Sostenibilita’ ambientale del Campidoglio, all’Aranciera di San Sisto, dando vita a un’assemblea “per ricevere ...

Violento pestaggio sulla Roma-Lido - feriti un uomo e una donna. L’assessore Meleo : “Inaccettabile” : Un’aggressione violenta a bordo di un treno: immagini che riprendono un uomo, apparentemente di origini slave, che picchia un altro uomo che sembra un immigrato. E’ il video che sta rimbalzando sui social e che sarebbe stato girato ieri intorno alle 21.30 sulla ferrovia Roma-Lido. Dal caos, dopo l’aggressione si vede emergere una signora ferita e sanguinante che forse aveva tentato di difendere la vittima della violenza. L’assessore alla ...

Politica molisana in lutto : si è spento l'ex assessore regionale Angelo Pio Romano : Grande appassionato del mare, oltre che di Politica, Angelo Pio Romano si è spento circondato dall'affetto della sua famiglia. Messaggi di cordoglio stanno arrivando, in queste ore, da tutto il mondo ...

Roma : 82enne trovato in possesso di reperti storici e armi da fuoco - denunciato : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato in stato di liberta’ alla Procura della Repubblica un 82enne incensurato, pensionato, abitante nella periferia di Roma poiche’ responsabile dei reati di minacce, ricettazione, detenzione abusiva di armi e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Torrimpietra nella serata del 25 ...

Criscito fa il Romantico sui social - Fognini rovina tutto : il tennista pensa al… sesso! [FOTO] : Domenico Criscito pubblica una foto romantica accanto alla moglie, l’intervento di Fabio Fognini sotto lo scatto rovina la dolce atmosfera Domenico Criscito pubblica una romantica foto insieme alla moglie e fa intendere che si sta per appropinquarsi una serata romantica accanto alla bella Wags. “Fuori temporale e noi al calduccio sotto una coperta, una buona camomilla, Netflix e tante coccole “: scrive il difensore del ...

Roma : Carabinieri arrestano 23enne in possesso 32 chili marijuana : Roma – Proseguono senza sosta i blitz antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Frascati tra i quartieri di Ponte di Nona e Tor Bella Monaca. Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 23enne albanese, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che avevano notato i movimenti sospetti del giovane, lo hanno ...

Pd - Zingaretti prova a costruire l’asse Roma-Milano per vincere : aspettando Beppe Sala - c’è il suo assessore Majorino : Un asse Roma-Milano per vincere la probabile corsa a due contro l’ingombrante sfidante Marco Minniti. Nicola Zingaretti ci prova e punta all’unione delle forze fra le due principali città italiane per arrivare al vertice del Partito Democratico. I suoi, in un impeto di entusiasmo, danno già per chiuso l’accordo con Beppe Sala, sebbene il sindaco abbia più volte provato a mantenersi equidistante, nel tentativo di farsi desiderare. Più di un ...

Presidente Spelgatti e assessore Aggravi a Roma per discutere contenzioso Stato : A Roma hanno incontrato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Massimo Garavaglia. 'L'incontro - riferisce una nota della Regione - si è concentrato su aspetti di natura tecnica legati ai ...

'Dal 2019 stop alle auto diesel euro 3 a Roma' - l'assessore Meleo - : Roma, 1 ott., askanews, - 'Entro il 2019 anche Roma vieterà la circolazione delle auto diesel euro 3'. Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Linda Meleo, nel corso di una conferenza ...