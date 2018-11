Roma | riprese le ricerche del disperso nella voragine della via Pontina

Esordio alla regia per Marco Bocci. Iniziate a Roma le riprese di “Erre11” : Il film, tratto dal Roma nzo d’ Esordio dell’attore umbro, sarà una coproduzione italo-spagnola e avrà un cast di rilievo del nostro cinema italiano, tra cui spiccano Libero De Rienzo, Andrea Sartoretti e Laura Chiatti. Roma . Al via oggi lunedì 8 ottobre 2018 le riprese di Erre11 (titolo provvisorio) la prima pellicola firmata nella regia e nella sceneggiatura dal celebre interprete di cinema e tv Marco Bocci. Il film, tratto dall’ Esordio ...

Patrick Dempsey a Roma per l'inizio delle riprese di 'Devils' : L'attore statunitense Patrick Dempsey, principalmente conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il neurochirurgo Derek Shepherd in Grey's Anatomy [VIDEO], è arrivato questa mattina a Roma per le riprese del suo nuovo telefilm. Stiamo parlando del thriller finanziario Devils, che vedra' Dempsey recitare accanto all'attore italiano Alessandro Borghi. Patrick Dempsey è in Italia Proprio in occasione dell'inizio delle riprese del telefilm ...