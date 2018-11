Roma | problema muscolare per Dzeko | in dubbio la presenza contro il Real Madrid

Rigenerare - la parola d'ordine per affrontare il problema casa a Roma : Quando si tratta di affrontare, e risolvere, il problema del degrado delle periferie tutti, almeno a parole, sembrano essere d'accordo. I numeri, dopotutto, non lasciano molto spazio alle interpretazioni. Men che meno quelli presentati stamattina dall'associazione dei Costruttori edili di Roma e pro

Infortunio Romagnoli – Il comunicato ufficiale del Milan : il problema è più grave del previsto : Il Milan ha emesso il comunicato ufficiale in merito all’Infortunio di Romagnoli: lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio sinistro per il centrale rossonero Brutte notizie per il Milan. L’infermeria continua a riempirsi: alla lunga lista di infortunati si aggiunge anche Alessio Romagnoli. Quella che era stata segnalata come una semplice contrattura nella giornata di ieiri, si è rivelata in realtà ...

Roma - in corso sgombero del presidio Baobab"Risolvono con la ruspa il problema migranti" : Nei pressi della stazione Tiburtina gli agenti stanno controllando e allontanando duecento migranti, Giuseppe Civati (Probabile): "E' l`immagine più chiara delle politiche sbagliate di questo Paese". L'associazione: "Il Campidoglio a 5 stelle non èdiverso né dai precedenti né dalla Lega". Salvini: "Stop illegalità"

Infortunio Schick - l’attaccante della Roma si sblocca e poi esce per un problema fisico : Infortunio Schick – Patrik Schick è tornato al gol nel match interno contro la Sampdoria, sfruttando un ottimo assist del solito Kolarov, molto propositivo sulla sinistra. Il ceco non aveva disputato una grande gara fino a quel momento, ma trovare il gol è stato comunque importantissimo per la giovane punta, se non altro per acquisire maggiore fiducia. A rovinare la giornata, però, ci ha pensato un problema muscolare al quadricipite. ...

Roma - Di Francesco Problema è la continuità - ma siamo in crescita : MOSCA - 'Dal punto di vista fisico e del sistema di gioco penso che la squadra sia cresciuta, il Problema è che non abbiamo continuità'. E' il parere dell'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ...

Roma - Luca Pellegrini si ferma in allenamento per un problema al ginocchio : Istanti di paura per Luca Pellegrini: durante l'allenamento di questa mattina l'esterno ha interrotto la seduta per un infortunio al ginocchio già operato che lo ha costretto a tornare negli ...

Infortunio Manolas - come sta?/ Ultime notizie - problema muscolare e cambio per il difensore della Roma : Infortunio Manolas, Napoli-Roma: il difensore greco, tra i migliori in campo, è costretto ad abbandonare il rettangolo verde di gioco per un problema muscolare. Dentro Federico Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:31:00 GMT)

Infortunio De Rossi - come sta?/ Ultime notizie - problema al ginocchio esce al 40' di Napoli Roma : Infortunio De Rossi, Napoli-Roma: il centrocampista e capitano dei gialloRossi è costretto a uscire per un problema al ginocchio, Di Francesco mette Cristante al suo posto.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:31:00 GMT)

Infortunio Pastore - nuovo problema fisico per il trequartista della Roma : niente Cska per lui : Infortunio Pastore – nuovo problema fisico per il Flaco. La Roma dovrà nuovamente fare a meno del trequartista argentino, che era tornato a disposizione di Di Francesco nel match di sabato contro la Spal dopo l’Infortunio al polpaccio occorsogli nel derby. Stando a quanto riferito da Sky, Pastore è alle prese con un risentimento muscolare e la sua presenza è a rischio anche per la prossima gara di campionato, che i giallorossi ...

Malagò : “Roma 2024 avrebbe risolto il problema stadi” : “Ieri al Quirinale, in occasione dei 120 anni della Figc, si parlava del tema degli stadi. Se fossimo andati a dama con la candidatura di Roma 2024, oggi il problema degli stadi sarebbe già stato risolto“. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all’indomani dei rilievi fatti all’Italia dal numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin, sulla condizione degli stadi nel calcio italiano. Partecipando a un ...

Roma - Pellegrini : problema clausola - le idee di Monchi : Lorenzo Pellegrini e la clausola rescissoria. Come scrive il Corriere dello Sport , Monchi vuole ridiscutere la clausola del centrocampista giallorosso da 30 milioni di euro. Due le vie: o alzarla o toglierla del tutto.