Roma | Kolarov duro | “ai tifosi non prometto niente | capiscono poco di calcio”

Roma - anche Kolarov out in nazionale : emergenza difesa per Di Francesco : La sosta per le nazionali ha lasciato alla Roma un'eredità pesante. A causa degli infortuni, infatti, è stata una settimana nera anche per i giallorossi, con quattro titolari messi fuori gioco. Dopo ...

Ahi Roma - Kolarov rischia una squalifica grazie alla “prova tv” : Roma, Kolarov potrebbe subire una squalifica, la prova tv potrebbe essere utilizzata nei confronti del terzino sinistro serbo: i dettagli Roma, il terzino serbo Kolarov rischia una squalifica a causa di espressioni blasfeme pizzicate dalle telecamere tv. Si tratterebbe di una reiterata bestemmia e le immagini sarebbero state già trasmesse al Procuratore federale per la valutazione. La prova televisiva potrebbe dunque essere usata contro ...

La splendida vittoria della Roma sulla Sampdoria rischia di essere macchiata da un episodio che mette Kolarov a rischio prova tv. Il difensore della Roma avrebbe bestemmiato durante la gara contro i blucerchiati e il tutto sarebbe stato ripreso dalle telecamere. Atteso il responso del Giudice Sportivo.

Roma - Schick torna al gol : 'Segnare mi mancava - sono felice. Kolarov? Gli offrirò una cena' : "sono contento, segnare mi mancava". Patrick Schick può sorridere: il gol è realtà. Dopo mesi difficili, l'attaccante della Roma, lanciato titolare da Di Francesco contro la sua ex al posto di Edin ...

Roma - Kolarov convocato in Nazionale : il terzino costretto agli straordinari : Il difensore della Roma, Aleksandar Kolarov, è stato convocato dalla Serbia per i prossimi impegni di Nations League. Il ct Mladen Krstajic ha incluso il giocatore e capitano della Nazionale balcanica nella lista dei convocati per le sfide contro Montenegro e Lituania in programma il 17 e il 20 novembre. Così l’esterno mancino non potrà riposare e sarà costretto agli straordinari, nonostante il recente infortunio al quinto dito del ...

Roma - Kolarov recupera per il Napoli. Ipotesi Florenzi esterno alto : La Roma, dopo la vittoria sul CSKA Mosca in Champions League, si proietta alla difficile sfida di domenica sera, che vedrà i giallorossi opposti al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Eusebio Di Francesco avrà nuovamente a disposizione Aleksandar Kolarov, che ha ormai smaltito l'infortunio al dito del piede. In dubbio, invece, la presenza di Javier Pastore e di Justin ...

Roma-Cska Mosca - le formazioni ufficiali : Kolarov non recupera ecco Santon : Ripartire in Champions per dimenticare il campionato, ripartire con Roma-Cska Mosca. La Roma affronta all’Olimpico il Cska nel terzo turno di Champions League e vuole voltare pagina dopo il pesantissimo ko di sabato contro la Spal. “Abbiamo una grande fortuna, che è quella di avere subito una partita importante per metterci alle spalle quello scivolone, […] L'articolo Roma-Cska Mosca, le formazioni ufficiali: Kolarov non ...

Roma-Cska Mosca : Kolarov non ce la fa. Pronto Santon : Roma-Cska Mosca– Dopo l’inaspettato ko interno contro la Spal, la Roma è chiamata a fare risultato stasera contro il Cska Mosca. In Champions i giallorossi si giocano una fetta importante di stagione, ma prima di tutto sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta nell’ultima partita di campionato. Gli uomini di Di Francesco, così come nella […] L'articolo Roma-Cska Mosca: Kolarov non ce la fa. Pronto Santon proviene da ...

Roma-Cska Mosca - le probabili formazioni : Di Francesco ripropone De Rossi e Kolarov - davanti Dzeko suona la carica : Dopo il brutto ko di sabato pomeriggio contro la SPAL, la Roma si rituffa nella Champions League, con il terzo turno del Gruppo G, con la chiara intenzione di vincere contro il CSKA Mosca che, non senza sorpresa, è al comando della classifica con 4 punti, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Real Madrid nella seconda giornata. Un risultato che complica i piani dei gialloRossi che, a questo punto, dovranno lottare per il passaggio del turno ...

Roma - Di Francesco può sorridere : tornano De Rossi - Kolarov e Manolas : I senatori, seppur claudicanti, ci sono e lottano insieme a noi. De Rossi, presente; Kolarov, presente. E presente anche Schick, miracolosamente ristabilitosi dopo il forfait improvviso dell'altro ...

Champions League - Roma : De Rossi - Kolarov e Schick recuperati per il CSKA : Il giorno dopo la brutta sconfitta casalinga con la Spal arrivano buone notizie dall'infermeria per Eusebio Di Francesco e la Roma . Il club giallorosso ha infatti recuperato Daniele De Rossi e ...

Roma-Spal 0-0 La Diretta Out Schick - De Rossi - Perotti e Kolarov : Roma e SPAL si affrontano questo pomeriggio all'Olimpico in apertura di programma della 9a giornata di Serie A. I gialloRossi, dopo la sconfitta di Bologna, in campionato hanno inanellato 3...

Roma-Spal : dalle 15 Live Out Schick De Rossi - Perotti e Kolarov : Roma e SPAL si affrontano questo pomeriggio all'Olimpico in apertura di programma della 9a giornata di Serie A. I gialloRossi, dopo la sconfitta di Bologna, in campionato hanno inanellato 3 vittorie ...