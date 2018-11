Roma | il ds Monchi chiede pazienza | “Progetto che ha bisogno di tempo per maturare”

Monchi : 'Roma - serve tempo. Contro il Real voglio una squadra ambiziosa' : Una sconfitta da lasciarsi presto alle spalle, la sfida di Champions con il Real Madrid all'orizzonte. Non un periodo semplice per la Roma, che il ds Monchi ha analizzato in un'intervista rilasciata a ...

Roma - Monchi : "Real? Ce la giocheremo faccia a faccia". Pellegrini out : 'Ci serve tempo'. In un'intervista a ' Marca ' il direttore sportivo della Roma, Monchi, parla della sfida con il Real di domani, partendo dagli infortunati: 'Manolas e Kolarov ci saranno, De Rossi, ...

Real Madrid e Inter - Di Francesco si gioca la Roma : se salta via anche Monchi : - Per quanto l'esonero non sia la prima soluzione considerata, scrive Il Corriere dello Sport , la società sta valutando anche questa ipotesi nel caso la situazione dovesse precipitare nelle prossime ...

Roma - Monchi anticipa tutti per un top player! : Adrien Rabiot nel mirino della Roma, con Monchi che, come scrive la Gazzetta dello Sport , vuole anticipare tutti, presentando un'offerta al Paris Saint-Germain a gennaio. Rabiot è in scadenza di contratto con il PSG.

Roma - il ds Monchi ed il rinnovo di Under : “non è il momento giusto - deve lavorare” : Roma, il ds Monchi ha glissato in merito all’ipotesi di rinnovo per Under, il turco sta continuando a migliorare, ma ancora non è il momento di prolungare il contratto “Il rinnovo di Under? Ancora no, non abbiamo ancora deciso di fare niente. È vero che è un ragazzo che, dopo il suo arrivo, sta crescendo, ma credo che non sia il momento. È il momento che lui continui in questa crescita, lasciarlo lavorare tranquillo, e quello ...

Roma - il talento si ricerca in Olanda : Van de Beek dell’Ajax sulla lista di Monchi : Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. Ricordate la contestazione dei tifosi della Roma? —> il link: tifosi contro la dirigenza Una […] L'articolo Roma, il talento si ricerca in Olanda: Van de Beek dell’Ajax sulla lista ...

Rabiot Roma - Monchi ha un piano per ottenere il sì del centrocampista : Rabiot Roma – Adrien Rabiot è un ottimo centrocampista, giovane, con elevata esperienza internazionale e soprattutto in scadenza di contratto. Complice soprattutto quest’ultimo aspetto il francese del PSG è nel mirino di tanti top club in giro per l’Europa. Tra questi figurano diverse società italiane che da anni sono sulle sue tracce, adesso più che […] L'articolo Rabiot Roma, Monchi ha un piano per ottenere il sì del ...

Rugani-Roma? Contatti con Monchi/ Ultime notizie calciomercato - esperienza alla Juventus al capolinea - IlSussidiario.net : Rugani-Roma? Contatti con Monchi. Il padre del difensore della Juventus sbotta "Questa storia finirà presto'. Possibile sbarco a gennaio

Calciomercato Roma - Monchi ci prova per Rugani : Calciomercato Roma, Rugani NEL MIRINO- Da quando è arrivato alla Juventus sta forse vivendo il periodo più difficile. Daniele Rugani, in questo avvio di stagione, è stato usato col contagocce da mister Allegri, quasi ai livelli dei primi mesi del suo arrivo in bianconero. Il giovane difensore, che nemmeno in Nazionale è stato impiegato da […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi ci prova per Rugani proviene da Serie A News Calcio - ...

Van de Beek alla Roma?/ Ultime notizie : Monchi dopo Kluivert punta gli altri gioielli dell'Ajax - IlSussidiario.net : Van de Beek alla Roma potrebbe essere un colpo di calciomercato della Roma nella sessione di riparazione di gennaio prossimo.

Roma - Monchi : 'Il bilancio del VAR è positivo. Marotta all'Inter? È un patrimonio italiano - è un bene se resta qui' : Nonostante le dure parole del post Roma-Fiorentina , "Chiediamo più rispetto da parte degli arbitri", aveva detto,, Monchi, direttore sportivo della Roma, ha ribadito la sua fiducia nei confronti ...

Roma - Monchi : 'Marotta all'Inter un bene per il calcio italiano' : Roma - ' Io sono poco oggettivo perché da quando sono arrivato in Italia ho sempre detto che gli arbitri italiani sono il top e sono un difensore del Var, ma credo che per le prime 12 giornate il ...

