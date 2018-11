Roma | Di Francesco | due occasioni per non essere Rudi

Fabrizio Corona con la maglia di Francesco Totti (e i tifosi della Roma si arrabbiano...) : Fabrizio Corona ne ha combinata un'altra delle sue e, in quest'occasione, sono stati gli accesissimi tifosi della Roma ad arrabbiarsi e a ricoprilo di insulti sui social network.Come già sappiamo, Fabrizio Corona ha un rapporto complicato, definiamolo così, con la celebre coppia composta da Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma per eccellenza, e la moglie Ilary Blasi, attualmente al timone della terza edizione del Grande ...

Roma-Real - Di Francesco recupera Manolas : sarà titolare in Champions : Tre punti contro il Real Madrid per provare a lasciarsi subito alle spalle la brutta sconfitta contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato. Roma subito al lavoro a Trigoria all'indomani del ko ...

Roma - Di Francesco infuriato : “Non siamo una grande squadra - manca la voglia di vincere” : Al termine della partita persa al “Friuli” contro l’Udinese, l’allenatore della Roma Eusebio di Francesco si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta: “È venuta a mancare la voglia di vincere. Non possiamo permetterci di tenere in mano la partita per un’ora, non segnare e prendere gol da una rimessa laterale a 40 metri. Dal punto di vista del gioco la squadra ha fatto bene, ...

Con la Roma risorge l'Udinese. Nicola vince all'esordio : 1-0. Per Di Francesco si mette male : Un gol buono, uno annullato col Var, un altro divorato nel recupero ma alla fine tre punti pesanti per l'Udinese che fanno brindare Nicola, all'esordio sulla panchina friulana dopo la parentesi ...

Udinese-Roma 1-0 - quarta sconfitta per Di Francesco : quarta sconfitta per Di Francesco Udinese-Roma 1-0, primo risultato a sorpresa per il 13esimo turno di Serie A. I friulani di Davide Nicola – all’esordio sulla sua nuova panchina – infliggono a Di Francesco la quarta sconfitta dall’inizio del campionato. A fronte di cinque successi e quattro pareggi, l’inizio di campionato dei giallorossi si può definire altalenante, se non addirittura negativo. La partita si è ...

Nicola affossa la Roma e parte col botto : De Paul e le scelte di Di Francesco regalano la vittoria all’Udinese : Udinese vittoriosa per 1-0 contro la Roma nella gara d’apertura della giornata di Serie A dopo la sosta per le gare delle Nazionali La cura Nicola si vede eccome in casa Udinese. La squadra friulana ha vinto alla prima con il nuovo tecnico contro un’avversaria quotata come la Roma di Di Francesco. Un incontro ben giocato dall’Udinese che ha subito messo in campo i dettami di Nicola, in primis il carattere del proprio ...

Roma : a Udine tocca ancora a Schick - ma Di Francesco perde Manolas : Roma – La sosta è volta al termine. La 13esima giornata di serie A aprirà i suoi battenti questo pomeriggio alle 15 con la sfida tra Udinese e Roma. I giallorossi saranno ospiti alla Dacia Arena, già stadio Friuli, di Udine contro i bianconeri del neo tecnico Davide Nicola, alla caccia del 3° successo consecutivo dopo aver battuto CSKA in Champions e Sampdoria nell’ultimo turno di campionato. I Capitolini non voglio arrestare ...

Roma - Di Francesco : "Con l'Udinese gara agguerrita" : Dopo la sosta per gli impegni con le nazionali per la Roma torna il campionato. Domani pomeriggio alle 15 i giallorossi incontreranno l' Udinese alla Dacia Arena . La squadra friulana ha da poco ...