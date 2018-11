Roma | bimba di 6 anni si sveglia ed esce in strada | papà era andato dall' amante | arrestato

Roma - lascia la figlia di 6 anni sola di notte per andare dall'amante e la bimba esce in strada - arrestato : Ha lasciato la figlia di 6 anni a casa, in piena notte, per andare dall'amante, ma la bimba si è svegliata e quando si è accorta di essere da sola è uscita e ha iniziato a vagare per le strade del quartiere. È accaduto la notte tra sabato e domenica a Roma in zona Battistini.A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto la bimba girovagare di notte. Sul posto i carabinieri della stazione di Monte Spaccato. I ...

Tragedia a Roma : bimba cade dal quinto piano e muore - ancora ignote la cause : Una bambina è morta a Roma in zona San Paolo dopo esser caduta dal quinto piano del palazzo in cui risiedeva con la famiglia. È successo in via Villa di Lucina. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo e i sanitari del 118: inutili i tentativi di rianimare la piccola, che è morta sul colpo appena dopo la caduta. Sono attualmente in corso i rilievi della polizia scientifica e le indagini che dovranno far luce sul motivo ...

Roma - cede la grata a scuola : bimba vola da tre metri - è grave : La grata ha ceduto e lei è precipitata nel vuoto. Dramma ieri pomeriggio in una scuola in via del Fosso di Sant'Andrea, a Morena , dove una bambina di 10 anni è caduta sull'asfalto da circa tre metri ...

Taranto - bimba gettata dal balcone : trasferita al Gemelli di Roma/ Completerà il trattamento delle lesioni : Taranto, bimba di 6 gettata dal balcone dal padre dopo lite con la madre: la piccola è ancora in gravi condizioni. In corso il trasferimento al Gemelli di Roma.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:35:00 GMT)

Roma - bimba africana morosa in mensa : il nome finisce sul sito del Comune : La mamma, di origine africana, non ha pagato le rette della mensa e sul sito del Campidoglio finisce pure la figlia, una bimba di 9 anni, con tanto di nome e cognome evidenziato in grassetto. A ...