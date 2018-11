Roma | atti osceni sul bus di fronte ai passeggeri | denunciati due giovani di 17 e 28 anni

Roma : Salvini da il via ad abbattimento villa confiscata a Casamonica : Roma – Sono cominciate le operazioni di demolizione della villa di proprieta’ dei Casamonica in via di Roccabernarda 15 che, confiscata nel 2013, e’ stata assegnata dalla Agenzia per i Beni Confiscati alla Criminalita’ organizzata alla Regione Lazio. A muovere per primo il braccio della pinza idraulica demolitrice e’ stato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La demolizione e’ poi stata condotta dai ...

Roma - abbattimento di una villa dei Casamonica : Salvini sale su una ruspa : Zingaretti: "Felice che Salvini sia qui" - "Sono felice che il ministro sia qui. Non c'è in corso una battaglia politico ma l'impegno dello Stato a riportare legalità. Questa unità dello Stato ha ...

Roma : sesso sul bus Atac 280 - denunciati a piede libero per atti osceni : Un ragazzo Romano di 17 anni e una ragazza sarda di 28 anni, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, chiamati dall'...

Bernardo Bertolucci è morto : aveva 77 anni/ Ultime notizie - il regista si è spento a Roma dopo lunga malattia - IlSussidiario.net : Bernardo Bertolucci è morto: il genio del cinema italiano si è spento a Roma a 77 anni dopo una lunga malattia. Ultimo tango a Parigi tra i suoi capolavori.

Roma - Di Francesco : 'Sono avvelenato - è mancata la cattiveria' : 'Abbiamo dominato per la prima parte di gara con l'80% di possesso palla, è però mancata la cattiveria". Così Eusebio Di Francesco analizza la sconfitta di Udine della sua Roma. "Non possiamo ...

Ho sperato per un attimo nel silenzio dei beceri su Silvia Romano. Sono stato smentito : Di donne come lei il mondo ha bisogno, soprattutto l'Italia. Non di eroi o rivoluzionari, ma solo persone di buon senso, quelli che Jorge Luis Borges chiamava 'i gusti'. Una poesia che in molti, nel ...

Attacco hacker alle Pec dei magistrati. Gli atti non partono - Roma apre un’indagine : Rallentamenti, disservizi e bandi in pausa: sono state queste le prime immediate conseguenza del blackout della rete telematica giudiziaria, causato da un’intrusione informatica nel data center Telecom di Pomezia il 10 novembre. Diverse fonti negli uffici tecnici di alcuni Comuni italiani, così come il personale dei casellari giudiziali, hanno conf...

Rugani-Roma? Contatti con Monchi/ Ultime notizie calciomercato - esperienza alla Juventus al capolinea - IlSussidiario.net : Rugani-Roma? Contatti con Monchi. Il padre del difensore della Juventus sbotta "Questa storia finirà presto'. Possibile sbarco a gennaio

Roma - nel solo VII municipio accertati altri trenta abusi edilizi dei Casamonica. Ma sono finiti i fondi per gli abbattimenti : Un “duro colpo” o una “goccia nel mare”? Questione di prospettive. Perché se la definizione di “giornata storica”, coniata da Virginia Raggi per il blitz alle villette della famiglia Casamonica al Quadraro, ha ragione di essere in relazione agli oltre 2 decenni di ordinanze di demolizione mai andate a segno, si può dire che l’impero del clan sinti capitolino è stato solo intaccato. A tutt’oggi, infatti, ci sono circa 30 abusi edilizi accertati a ...

Salvini : lunedì abbattiamo villa Casamonica a Romanina : Roma – “Lunedi’ prossimo con il presidente Zingaretti saremo alla Romanina per abbattere un’altra villa dei Casamonica per farne un giardino per bambini”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante il question time alla Camera. L'articolo Salvini: lunedì abbattiamo villa Casamonica a Romanina proviene da RomaDailyNews.

Casamonica - abbattimento delle villette abusive a Roma : Le ruspe sono entrate in azione per abbattere le otto villette abusive confiscate al clan Casamonica e sgomberate ieri in via del Quadraro 110, nel Municipio VII di Roma. Presente anche oggi la ...

Roma - Raggi al Quadraro per primi abbattimenti ville Casamonica : Roma, 21 nov., askanews, - Una grande ruspa col braccio mobile pronto e decine di vigili urbani in assetto da difesa: con questo sfondo la sindaca di Roma Virginia Raggi trasmette dal Quadraro un ...

Grattieri : Roma - ‘ndrangheta compra alberghi e ristoranti nel centro storico : Roma – “La ‘ndrangheta ha potere anche a Roma, purtroppo la presenza delle mafie a Roma c’e’ da 50 anni e piu’ e c’e’ un accordo tacito tra le famiglie di ‘ndrangheta piu’ importanti di non costituire un locale, fare una struttura-base, come c’e’ a Torino a Milano e nell’hinterland, o in Emilia Romagna, ma siccome e’ la Capitale d’Italia, e’ una ...

