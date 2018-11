Roma | 14enne precipita dal sesto piano e perde la vita forse a causa di un selfie fatale

14enne morta a Roma - si ipotizza caduta accidentale : Gli inquirenti propendono per l'ipotesi della caduta accidentale in merito alla morte della ragazza 14enne precipitata ieri dal sesto piano di un palazzo in via della Villa di Lucina in zona Ostiense. ...

14enne precipitata a Roma con il cellulare in mano : "Tutta colpa del balconcino troppo basso" : Si fa strada l'ipotesi della morte accidentale per Chiara B, la ragazza di quattordici anni caduta dal sesto piano di un palazzo in via della Villa di Lucina nel quartiere Garbatella di Roma. La prima pista seguita dalle autorità era stata quella del suicidio ma, come riporta il Messaggero , non è stata trovata nessuna prova a riguardo. Nessun biglietto d'addio, nessun segnale che potesse far pensare ad una ragazza depressa, nessun ...

Roma - 14enne caduta dal sesto piano : 'Le avevamo detto di non sporgersi ma lei rispondeva : scialla - papà' : Tutta colpa di quel maledetto balconcino, con la ringhiera troppo bassa. A sentire una parente stretta della giovane caduta dal sesto piano alla Garbatella era sempre stato un cruccio, un pensiero per ...

