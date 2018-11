River-Boca | la Conmebol decide domani sulla data del recupero

Boca Juniors e River Plate La guerriglia del pallone alle radici di Buenos Aires : Per comprendere che cosa sia davvero River-Boca, basterebbe rileggere un aforisma di Gianni Brera: "Gli argentini sono italiani che parlano bene lo spagnolo ma pensano di essere inglesi". Mettiamo insieme questi tre segni distintivi e capiamo perché una partita di football rappresenti il riassunto di un Paese, la sua storia, la sua passione, la sua arte, la sua energia, la sua imprevedibilità anche folle. Non esiste altro, un quartiere diventa ...

Lutto nel mondo del calcio, sono giorni tristissimi per tutto lo sport. Nelle ultime ore è morto un calciatore, Giovanni Annarumma, calciatore nativo di Pompei ma residente in provincia di Piacenza, il giovane era in forza al Castellana Fontana, è stato grande protagonista con la maglia del Pro Piacenza di cui era stato anche capitano delle giovanili. Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio ...

Quando si gioca River-Boca? : Non si sa: la finale di Copa Libertadores è stata rinviata a data da destinarsi perché il Boca Juniors si è rifiutato di giocare dopo i disordini di sabato

Copa Libertadores - rinviata ancora la finale River-Boca : Lo sport è estraneo da tutto questo, e lo stadio gremito costretto a una attesa estenuante poteva infiammarsi da un momento all'altro. Secondo la stampa argentina, il retour match - dopo il 2-2 dell'...

River-Boca rinviata - i tifosi lasciano il Monumental. Xeneizes in festa. FOTO : Dopo l'annuncio ufficiale del rinvio della finale di Copa Libertadores, il Monumental si svuota: i tifosi del River ripongono i loro striscioni ed escono sfilando tra la polizia, mentre quelli del ...

River-Boca Juniors - la testimonianza shock dell’autista del pullman : “sono svenuto - ecco perché non ci siamo schiantati” : L’autista del pullman del Boca ha parlato degli attimi di paura vissuti al di fuori dello stadio Monumental, rivelando un clamoroso retroscena Una guerriglia vera e propria, scene pazzesche che hanno causato il ferimento di alcuni giocatori, pronti a giocarsi la partita dell’anno. La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors è stata rinviata a data da destinarsi per via degli scontri avvenuti fuori dallo stadio ...

Calcio - Copa Libertadores 2018 : rinviata a data da definirsi la finale tra River Plate e Boca Juniors : Ha del clamoroso ciò che sta accadendo in questi giorni in Argentina. Ieri si sarebbe dovuta disputare la finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors, ma, l’aggressione nel pre partita al pullman degli ospiti da parte dei tifosi di casa, ha costretto la Conmebol a rimandare la sfida al giorno successivo. Tutto pronto oggi, ma niente da fare: rinvio a data da definirsi per l’ultimo atto di questa ...

River-Boca posticipata : ecco il motivo : River-Boca posticipata – River-Boca, non si disputerà il ritorno della finale della Copa Libertadores, la decisione definitiva è arrivata negli ultimi minuti dopo due giorni veramente di grande tensione. La partita era inizialmente prevista per la giornata di sabato, prima del match assalto al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, pesanti conseguenze anche per i calciatori. La partita era stata inizialmente spostata di ...

River-Boca rinviata a data da destinarsi : Il reclamo degli Xeneixes Niente da fare, neanche oggi è il giorno giusto per River-Boca. Dopo gli scontri di ieri nei pressi del Monumental, la Conmebol ha deciso di rinviare a data da destinarsi il ritorno della finale di Copa Libertadores. Le parole del presidente della confederazione Alejandro Rodríguez: «Vogliamo – ha detto – che il match sia giocato a parità di condizioni e ciò quest’oggi non può accadere. Noi crediamo ...

Superclasico rinviato ufficialmente : River Plate-Boca Juniors non si gioca - ha vinto la violenza! : Dopo l’assalto al pullman di ieri e il clima di tensione che non è minimamente diminuito nella giornata di oggi, è stata accolta la richiesta del Boca Juniors: il Superclasico non si gioca Ha vinto la violenza. Il presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez, ha deciso che non sussistono le condizioni per giocare la finale di ritorno della Copa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors. Lo stesso numero 1 della federazione ...

Coppa Libertadores - River-Boca non si gioca nemmeno stasera : “Non ci sono le condizioni” : La finale di ritorno della Libertadores tra River Plate e Boca Juniors non si giocherà. A dirlo il giornale argentino Clarin. Il presidente della Conmebol Alejandro Dominguez ha aggiunto che rientrerà ad Asuncion e che da lì, dopo un esame approfondito della situazione, “annuncerà la nuova data dell’incontro”. L'articolo Coppa Libertadores, River-Boca non si gioca nemmeno stasera: “Non ci sono le condizioni” ...