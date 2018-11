River-Boca | il trofeo lascia il “Monumental” in taxi | le ultime

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 novembre 2018) Quella di ieri è stata un’altra giornata complessa per quel che riguarda il secondo atto della finale di Coppa Libertadores. Dopo il rinvio del giorno precedente, infatti, si è deciso di non giocare e ilJuniors ha annunciato di aver presentato un dossier di 15 pagine per chiedere la vittoria a tavolino sulla base di quanto accaduto tre anni fa alla “Bombonera”. In quell’occasione i tifosi Xeneizes spruzzarono gas pimienta nei confronti dei calciatori delPlate nel tunnel: il presidente gialloblu Angelici ritiene che ci siano tutti i presupposti per ottenere la vittoria. La risposta da parte della Commissione disciplinare della Conmebol dovrebbe arrivare entro martedì, il giorno in cui ci sarebbe la riunione per stabilire data e orario del recupero della partita. Nel caso in cui il ricorso di Angelici non dovesse essere preso in considerazione, ...