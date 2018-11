River-Boca al “Ferraris” | Anzalone conferma | “Nessuna provocazione | si fa al 70%”

Il comune di Genova si è offerto di ospitare la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors : Il consigliere delegato allo Sport del comune di Genova, Stefano Anzalone, ha inviato una lettera ai presidenti delle squadre di calcio argentine di River Plate e Boca Juniors per offrire la disponibilità della città a ospitare allo stadio Luigi Ferraris la

Coppa Libertadores River-Boca - il Comune di Genova : “giocate a Marassi” : Situazione paradossale per la Coppa Libertadores, la partita River-Boca è stata rinviata per ben due volte a causa dell’assalto da parte dei tifosi del River al pullman del Boca. Nelle ultime ore è arrivata la clamorosa proposta da parte del Comune di Genova: “Egregi Presidenti, la nostra città, vicina in modo storico, culturale e sportivo a Buenos Aires, sente moto profondi e indissolubili i legami con i Vostri due prestigiosi ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : quando si gioca? Tutte le ipotesi e le date. Domani la decisione : Ormai il fatto è acclarato: rinviato a data da destinarsi il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 tra i due club argentini del River Plate e del Boca Juniors. L’aggressione al pullman del Boca da parte dei tifosi del River, con conseguente ferimento di alcuni calciatori ricoverati in ospedale ed altri intossicati dai gas, ha avuto delle conseguenze serie sul piano dell’organizzazione dell’evento. Un contesto che con ...

Coppa Libertadores - River-Boca : cronaca di un fallimento. La finale si giocherà non prima di dicembre. Forse in campo neutro : “Vergogna mondiale”, così titolava Olé, uno dei più importanti quotidiani d’Argentina, all’indomani della guerriglia che ha sconvolto Buenos Aires sabato 24 novembre in occasione del derby fra River Plate e Boca Juniors, finale di ritorno della Coppa Libertadores 2018. Dopo un weekend di polemiche e rinvii, la partita è saltata e martedì 27 novembre si deciderà come e quando recuperarla. Scartato il prossimo fine ...

River-Boca - il Superclasico senza fine nel Paese dei paradossi : ... come se la Copa Libertadores con le sue squadre ne avesse bisogno - si è aggiunta la straordinarietà, tipica dei racconti di Osvaldo Soriano, che aveva immaginato 'Il rigore più lungo del mondo', ma ...

Zanetti abbattuto dopo il caso River-Boca : “ancora una volta ha vinto la violenza” : River-Boca ha messo in ginocchio l’Argentina intera, Javier Zanetti ha commentato l’accaduto con molto rammarico per il proprio paese “Mi spiace dover parlare di un episodio del genere: tutto il mondo si aspettava una grande partita di calcio invece ancora una volta ha vinto la violenza“. E’ il commento di Javier Zanetti, 145 presenze con la Nazionale argentina, alla finale di Coppa Libertadores tra River ...

River-Boca - il trofeo lascia il “Monumental” in taxi : le ultime : Quella di ieri è stata un’altra giornata complessa per quel che riguarda il secondo atto della finale di Coppa Libertadores. Dopo il rinvio del giorno precedente, infatti, si è deciso di non giocare e il Boca Juniors ha annunciato di aver presentato un dossier di 15 pagine per chiedere la vittoria a tavolino sulla base di quanto accaduto tre anni fa alla “Bombonera”. In quell’occasione i tifosi Xeneizes spruzzarono ...

Boca Juniors e River Plate La guerriglia del pallone alle radici di Buenos Aires : Per comprendere che cosa sia davvero River-Boca, basterebbe rileggere un aforisma di Gianni Brera: "Gli argentini sono italiani che parlano bene lo spagnolo ma pensano di essere inglesi". Mettiamo insieme questi tre segni distintivi e capiamo perché una partita di football rappresenti il riassunto di un Paese, la sua storia, la sua passione, la sua arte, la sua energia, la sua imprevedibilità anche folle. Non esiste altro, un quartiere diventa ...