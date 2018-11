Rimini | minaccia il 14enne fidanzato della figlia perché non è musulmano

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) La procura diha denunciato un marocchino da tempo residente in Italia, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per stalking. L'uomo è stato accusato di avere più volte perseguitato eto di morte un ragazzino di soli 14 anni, che aveva iniziato a frequentare la. Dopo una breve inchiesta, è stato disposto per il presunto colpevole un divieto di avvicinamento al giovane e alla sua famiglia. Provvedimento che, se dovesse essere infranto, farebbe scattare le manette all'indagato.La persecuzione e le minacce Il reato contestato ad un marocchino residente legalmente in Italia da parecchi anni è stato commesso nei mesi scorsi, in uno dei quartieri principali di Riccione, famosa località balneare. Il giovane di soli 14 anni, residente all'internoridente cittadina, aveva iniziato a frequentare da pochi mesi una sua coetanea di 15 anni ...