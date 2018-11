Rimini | ancora nessuna traccia di Giovanni Succi | il caso arriva a ' Chi l' ha visto?'

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Ildi(68 anni) il cacciatore di Santarcangelo () scomparso lo scorso mercoledì, èto a 'Chi l'ha?'. Il noto programma di Rai3 ha lanciato un appello con la speranza che l'uomo possa essere ritrovato. Il pensionato era uscito assieme ad alcuni amici per la consueta battuta di caccia, per poi allontanarsi dal gruppo in un secondo momento assieme a due cani. Da quel momento, del signorsi sono perse completamente le tracce. Del 68enne è stata ritrovata solamente la sua vettura, una Fiat Qubo, ma il suo cellulare sembra essere sparito assieme allo stesso padrone.: proseguono le ricerche didel cacciatore. L'uomo è scomparso lo scorso mercoledì durante una battuta di caccia. Le ricerche proseguono tuttavia, ma al momento non hanno portato a risultati soddisfacenti. Il Soccorso Alpino che sta ...