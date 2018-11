Rigopiano | l’hotel non doveva essere costruito e la prefettura doveva attivare il centro

Rigopiano - chiusa l’inchiesta. Le accuse dei pm : “L’hotel andava chiuso”. E l’ex prefetto Provolo “ha mentito al governo” : Se i funzionari della Regione Abruzzo avessero completato la carta del rischio valanghe, prevista dal 1992, l’hotel Rigopiano sarebbe stato chiuso nei mesi invernali. E lo stesso provvedimento sarebbe stato preso se il Comune di Farindola avesse adottato un Piano regolatore generale nuovo. Ci sono queste due “negligenze” alla base della strage all’interno della Spa il 18 gennaio 2017, quando le mura della struttura ...

Si è conclusa l’inchiesta per i morti dell’hotel Rigopiano : ci sono 25 indagati : La procura di Pescara ha concluso l’inchiesta sulla vicenda dell’Hotel Rigopiano, che il 18 gennaio del 2017 fu semidistrutto da una valanga di neve che si era staccata per via di una scossa di terremoto e in cui morirono 29 persone,

Rigopiano - “dipendente dell’hotel chiese aiuto al Posto di coordinamento avanzato diverse ore prima della valanga” : Il Posto di coordinamento avanzato di Penne, istituito dalla prefettura di Pescara per fronteggiare l’emergenza maltempo, ricevette una richiesta di evacuazione dell’hotel Rigopiano da parte di Gabriele D’Angelo, cameriere del resort sepolto da una valanga che provocò 29 morti nel gennaio 2017. Lo si evince dal brogliaccio delle segnalazioni ricevute il 18 gennaio, svelato dal TgR Abruzzo della Rai che, incrociando ...

Dettagli inquietanti sulla vicenda dell’hotel Rigopiano : “Mentre si scavava qualcuno già pensava a come salvarsi a livello giudiziario” : “Un’inchiesta del TG3 Abruzzo sta portando alla luce Dettagli inquietanti sulla vicenda dell’hotel Rigopiano, distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017. Dagli elicotteri che non sono stati fatti decollare alle riunioni che si sarebbero svolte dopo la tragedia per fare in modo di “aggiustare” i verbali riguardanti le operazioni di soccorso“: lo spiega in una nota Radio Cusano Campus. “Quel giorno, dalle 9:30 di mattina, noi volevamo ...