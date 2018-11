Rigopiano | il pm | ' Il Comune doveva impedire la costruzione dell' hotel'

Rigopiano - il piccolo orfano Samuel e i 140mila euro per il suo futuro ‘congelati’. Comune : “C’è chi vuole i soldi indietro” : Nella valanga che travolse l’hotel Rigopiano, il piccolo Samuel Di Michelangelo, 8 anni, perse il padre e la madre. Lui ce la fece e in tanti si mobilitarono per lui, compreso il Comune di Osimo, in provincia di Ancona, dove il bambino viveva con i genitori. Il paese, grazie alle donazioni di moltissimi privati e aziende, ha raccolto circa 140mila euro. Una cifra dedicata al futuro di Samuel, ma che, di fatto, è ancora ...