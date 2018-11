Rigopiano | chiusa l’inchiesta Le accuse dei pm | “L’hotel andava chiuso” E l’ex prefetto

Come si è chiusa l’indagine su Rigopiano : L’hotel di Rigopiano sepolto dalla neve, in un’immagine del 2017. (Virgili del Fuoco /PA Wire) È giunta a termine l’inchiesta della procura di Pescara, che da ventidue mesi lavorava per accertare le responsabilità della tragedia che il 18 gennaio 2017 provocò la morte di 29 persone nella valanga dell’hotel Rigopiano. La notifica di chiusura delle indagini sta raggiungendo in queste ore 24 persone fisiche e una società, per un totale ...