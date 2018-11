Ricostruzione del ponte Morandi | Fincantieri presenta il progetto

Michele Bravi - la Ricostruzione dell'avvocato. Cantante negativo a test alcol e droga : Solo sabato scorso siamo venuti a sapere della terribile notizia riguardante Michele Bravi, relativa all'incidente in cui con un'inversione a U a bordo di una Bmw presa con un servizio di car sharing avrebbe colpito mortalmente la moto su cui era a bordo una donna di 58 anni. Il Cantante non avrebbe dato la precedenza ad altri veicoli. L'artista è stato costretto a sospendere il suo tour, così come Verissimo ha sostituito la sua ...

Ricostruzione del Morandi - «progetto : Le tre grandi imprese avrebbero presentato in cordata una proposta. Lunedì 26 novembre scade il termine fissato da Bucci per partecipare alla “consultazione di mercato”

Juve-Real Madrid - la Ricostruzione dello scandalo dopo la finale di Cardiff : Sergio Ramos positivo all’antidoping - la reazione dei tifosi bianconeri è sorprendente : DOPING Sergio Ramos – Una notizia clamorosa nelle ultime ore e che ha portato alla reazione da parte dei tifosi della Juventus. Secondo quanto rivelato dai tedeschi di Der Spiegel e dai francesi di Mediapart il calciatore del Real Madrid dopo la finale di Champions League a Cardiff contro i bianconeri non superò i controlli perché agli uffici dell’antidoping. “Un semplice disguido” fu la giustificazione del club spagnolo, e il ...

Genova - pronta la cordata di Fincantieri per la Ricostruzione del ponte : È pronto un progetto con Fincantieri capofila, Salini Impregilo, Italfer e altri per il ponte di Genova. È quanto si apprende da una fonte vicina al dossier.Fincantieri interpellata non commenta. Il progetto verrà presentato lunedì. Nell'associazione temporanea di imprese ci sarebbero anche alcune piccole aziende utili a perseguire lo scopo della demolizione e della ricostruzione.

Diffida di Autostrade al governo : esclusi dalla Ricostruzione del Morandi : La Weico, la ditta che ha curato l’installazione del carroponte accanto al pilone 9 del Ponte Morandi, che era al lavoro nelle ore immediatamente precedenti il crollo del 14 agosto, fino alle prime luci dell’alba, non è indagata per il crollo del 14 agosto. Lo chiarisce la stessa azienda in una nota, spiega Il Fatto Quotidiano, dopo le perquisizioni e gli interrogatori di cui abbiamo raccontato ieri. “Chiamati a collaborare alle ...

Appalti pubblici - indagine su 150 gare da un miliardo di euro : anche quelle della Ricostruzione post terremoto Centro Italia : Appalti truccati, turbative d’asta e frodi nella realizzazione delle opere pubbliche, per un valore di oltre un miliardo di euro. È quello su cui indaga la procura di Gorizia che questa mattina all’alba ha fatto scattare un blitz in tutta Italia. Pià di 400 uomini della Guardia di Finanza del Comando Regionale Friuli-Venezia Giulia in triveneto e in tutto il territorio nazionale. Gli agenti stanno procedendo ad acquisizioni ...

Fincantieri in pole per la Ricostruzione del Ponte Morandi : È arrivata ieri, dal Viminale, la firma al decreto per la semplificazione della documentazione antimafia che dà la possibilità al commissario Bucci di utilizzare procedure più snelle per affidare i lavori di ricostruzione del nuovo Ponte sul Polcevera. Sempre ieri sono iniziate le operazioni per demolire ciò che resta della pila 9 e liberare via Perlasca dalle macerie, cosa che secondo Bucci accadrà entro due settimane. Bono: “Pronti a ...

Le donne dell'alta valle dell'Aterno in "Marcia per la Ricostruzione" : L'Aquila - Hanno già percorso il tratto di strada che va dal comune di Campotosto a quello di Cagnano Amiterno ed oggi percorreranno gli ultimi chilometri, dal Cermone per portarsi davanti alla sede della prefettura dell'Aquila, in pieno centro storico, per chiedere al prefetto, Giuseppe Linardi, di interessare il governo nazionale sullo stallo nella ricostruzione nell'alta valle dell'Aterno. La "Marcia della ...

Terremoto a LAquila - donne in marcia contro blocco Ricostruzione della Valle dellAterno : E' stata denominata la "marcia della pace" ed è la protesta, non silenziosa, promossa da un gruppo di donne dei territori colpiti dai terremoti, de L'Aquila del 2009 e del centro Italia, del 2016 e ...

F3 – Incidente Macao - un pilota racconta gli attimi prima del tremendo impatto : la clamorosa Ricostruzione : Il pilota Guan Yu Zhou, molto vicino alla Floersch prima dell’impatto, ha raccontato cosa è avvenuto negli attimi precedenti all’Incidente Un racconto davvero sorprendente, molto utile per capire le cause dell’Incidente di Sophia Floersch, protagonista di un tremendo crash nel avvenuto nel corso del quarto giro della Coppa del Mondo di Formula 3. La pilota ha riportato un trauma spinale, che la costringerà a sottoporsi ...

Ponte Morandi : in un video inedito la Ricostruzione del crollo : E' il risultato di un gruppo di lavoro costituito da ricercatori di due società di ingegneria, due università Italiane, un centro di ricerca ed una università americana creato per esaminare le cause ...

Genova - 3 mesi dopo il crollo del Ponte Morandi : a che punto siamo con la Ricostruzione - : Il sindaco e commissario alla ricostruzione Bucci ha annunciato l'avvio dei lavori di demolizione entro il 15 dicembre e un nuovo viadotto a metà 2020. Intanto, il decreto Genova è in discussione al ...

