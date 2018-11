Ricerca Google per Android diventa più smart per calcoli | conversioni e orario

Google potrebbe presto consentire agli utenti di commentare i risultati di Ricerca : Google potrebbe presto introdurre commenti pubblici ai suoi risultati di ricerca. La funzione è stata scoperta da 9to5Google in un teardown dell’APK dell’ultima versione dell’app di Google, che indica l’arrivo della funzione. Uno dei primi usi sarà probabilmente quello di commentare leggi di più...

Tim Cook ammette : Google miglior motore di Ricerca - ma Safari garantisce la privacy : La notizia di Google che pagherà 9 miliardi di dollari ad Apple per restare il browser di ricerca predefinito su Safari è di qualche tempo fa, ma è comunque attuale, visto che il pagamento potrebbe leggi di più...

L'app di Google si prepara a farvi commentare alcuni risultati di Ricerca e affina le collezioni - foto - : Lo sport si andrebbe così ad aggiungere ai commenti su libri, film e serie TV già possibili da tempo.

Google non fornisce più le informazioni sulla qualità dell’aria su Meteo e Ricerca : Nelle ultime settimane le informazioni sulla qualità dell'aria sono state rimosse sia da Google Meteo che dal motore di Ricerca del colosso statunitense L'articolo Google non fornisce più le informazioni sulla qualità dell’aria su Meteo e Ricerca proviene da TuttoAndroid.

Le marche di auto più Ricercate su Google? La regina è Toyota : Non esiste una correlazione scientifica fra i marchi di auto più ricercati su Google e i dati di vendita del mercato delle quattro ruote. Tuttavia, la compagnia di assicurazione Veygo si è presa la briga di stilare una lista della auto più “googlate” al mondo sul più famoso dei motori di ricerca. Il quadro che ne emerge è un mix di conferme e sorprese: i marchi più digitati in assoluto nel 2017 sono risultati essere quelli asiatici, Toyota in ...

Ricerca Google offre un nuovo modo per cercare gli alberghi - tutto in Material Design : Dopo la positiva esperienza sui dispositivi mobili, Google porta le schede per la Ricerca di alberghi anche sul desktop, tutto in Material Design. L'articolo Ricerca Google offre un nuovo modo per cercare gli alberghi, tutto in Material Design proviene da tuttoAndroid.

Google è alla Ricerca di utenti Wear OS per ottenere feedback su nuovi prodotti e servizi : Nonostante l'enorme aspettativa che si creò per Wear OS, noto a suo tempo come Android Wear, la piattaforma non ha ancora raggiunto i risultati sperati da Google, che ora sta cercando feedback da parte degli utenti tramite un sondaggio per modellare il futuro del sistema operativo progettato per smartwatch. L'articolo Google è alla ricerca di utenti Wear OS per ottenere feedback su nuovi prodotti e servizi proviene da TuttoAndroid.

Gli smartphone Android senza Ricerca Google avranno Voice Action Services : Voice Action Services è l'applicazione sviluppata da Google per i dispositivi Android europei che saranno privi di Ricerca Google e quindi di Google Assistant. L'articolo Gli smartphone Android senza Ricerca Google avranno Voice Action Services proviene da TuttoAndroid.

Google rende possibile accedere alle proprie attività tramite il motore di Ricerca : Google ha creato My Activity, un modo semplice e veloce per accedere alle proprie attività sul web, senza mai lasciare il motore di ricerca. L'articolo Google rende possibile accedere alle proprie attività tramite il motore di ricerca proviene da TuttoAndroid.

Motore di Ricerca alternativo a Google : prova DuckDuckGo : DuckDuckGo è il miglior Motore di ricerca alternativo a Google. DuckDuckGo è un Motore di ricerca alternativo che protegge la tua privacy Motore di ricerca DuckDuckGo “I tuoi dati non dovrebbero essere in vendita. Noi di DuckDuckGo, siamo d’accordo“: questo il messaggio di benvenuto della home, che offre anche un’estensione (nel caso di Chrome, per esempio) che consente […]

Big Data - le trappole per la Ricerca : dalla fretta del profitto al potere di Google : Cosa vuol dire usare i Big Data in ambito scientifico? Qual è l’impatto dei colossi dell’hi-tech nella gestione delle informazioni? E i dati raccolti sui social media quanto sono affidabili? Sabina Leonelli, docente di filosofia e storia della scienza all’Università di Exeter, affronta il tema in La ricerca scientifica nell’era dei Big Data (Meltemi), in uscita il 18 ottobre, per capire a che punto siamo nel dibattito e nell’utilizzo ...

Google - battaglia interna sul motore di Ricerca per la Cina : Lo scenario è emerso da una lettera inviata alla Commissione per il commercio, la scienza e i trasporti del Senato Usa dall'ingegnere Jack Poulson, dimessosi il 31 agosto. La decisione di lasciare la ...

Google paga 9 miliardi di dollari ad Apple per rimanere il motore di Ricerca predefinito : Come già avevamo imparato nel corso degli anni passati, Google paga Apple per rimanere il motore di ricerca predefinito su Safari in iOS, browser sviluppato dall’azienda di Cupertino e presente in ogni iPhone, iPad e ...