Renzi | Di Maio e le colpe dei padri che ricadono sui figli in politica

Renzi : se Di Maio è un uomo deve scusarsi per suo padre : Roma, 26 nov., askanews, - 'Emerge una brutta storia sul padre di Luigi Di Maio. Una storia fatta di lavoro nero, incidenti sul lavoro, abusi edilizi e condoni, tanto per cambiare,. Volevo evitare di ...

Renzi : colpe padri non ricadono su figli - ma Di Maio chieda scusa al mio : Il caso. Monta la polemica politica sul caso dell'operaio che lavorò in nero nell'azienda del padre del vicepremier 5 stelle, fatto denunciato in un servizio delle Iene. Renzi: colpe padri non ricadono su figli, ma Di Maio ...

M5S - Renzi : «Le colpe padri non ricadono sui figli - ma Di Maio chieda scusa al mio» : L'ex segretario dei Pd, Matteo Renzi, che in passato ha visto suo padre coinvolto in vicende giudiziarie come nel caso del filone Consip, di recente, chiesta l'archiviazione, , è intervenuto via ...

Renzi : "Di Maio chieda scusa a mio padre" : "Sono convinto che la presunta 'onestà' dei Cinque stelle sia una grande fakenews , una bufala come dimostrano tante vicende personali, dall'evasore Beppe Grillo in giù. Ma sono anche convinto che le ...

Matteo Renzi : "Luigi Di Maio chieda scusa a mio padre" : "Quando ho visto il servizio delle Iene sulla famiglia Di Maio mi sono imposto di non dire nulla. Di fare il signore, come sempre. Del resto non m'interessa sapere se il padre di Di Maio abbia dato lavoro in nero, evaso le tasse, condonato gli abusi edilizi", inizia così il post di Matteo Renzi nel quale l'ex premier commenta il servizio de Le Iene in cui un ex operaio denunciava di aver lavorato in nero per Antonio Di Maio, padre del ...

Manovra - Renzi 'Lega e 5S ci copiano'. Di Maio 'Reddito e quota 100 non si toccano' : ROMA - Prima arrivano 'quintali di fango', poi 'ci copiano'. Manovra economica , il nuovo capitolo dello scontro tra maggioranza e opposizione lo inizia a scrivere l'ex segretario del Pd Matteo Renzi. ...

A Matteo Renzi e Paolo Gentiloni 30 miliardi - Matteo Salvini e Luigi Di Maio a bocca asciutta : perché la bocciatura dell'Ue è un unicum : La manovra del governo gialloverde sbatte contro la bocciatura storica della Commissione europea. Mai successo prima né all'Italia né a un altro dei 27 Paesi dell'Ue. Eppure negli ultimi quattro anni - dal 2015 al 2018 - Bruxelles ha concesso ai governi italiani una flessibilità imponente, pari a un totale di 30 miliardi. Lo sa bene la stessa Commissione, che il 9 ottobre scorso, attraverso il portavoce Margaritis Schinas, ...

Renzi : “Salvini e Di Maio due bluff - Tria e Moavero sono peggio. Nel Pd mi pugnala chi ha avuto grazie al nostro coraggio” : Matteo Salvini è un “bluff”, il Movimento Cinque un “superbluff”. Ma peggio di loro sono Giovanni Tria ed Enzo Moavero Milanesi perché oggi sono rispettivamente “senza credibilità” il primo che, quindi, “non serve più a nulla”, e “servile” al nuovo potere il secondo. Non se la passano meglio Paolo Gentiloni, Graziano Delrio e chiunque dopo il 4 marzo gli ha di fare un passo di lato dopo ...

Renzi : Salvini e Di Maio irresponsabili - Conte e Tria li fermino : Roma, 21 nov., askanews, - "Salvini e Di Maio stanno mettendo a rischio i soldi degli italiani. Sono due irresponsabili che pensano di ottenere più consenso sfasciando i conti. La bocciatura europea e ...

Renzi attacca : 'In Europa si fa politica - Di Maio e Salvini wrestling pre-elettorale' : Matteo Renzi, senatore del Pd, continua a mantenere una posizione piuttosto critica nei confronti del governo Conte. E non potrebbe essere altrimenti, considerato che le ideologie al timone dell'esecutivo sono quelle di Lega e Movimento Cinque Stelle, due forze notoriamente avverse al Partito Democratico. L'ex presidente del Consiglio, attraverso la pubblicazione della consueta ''enews'' sul proprio sito ufficiale, ha espresso le sue idee su ...

Renzi : “Con wrestling di Salvini e Di Maio Italia viene cacciata dai Paesi guida dell’Ue” : Matteo Renzi nella sua enews denuncia l'isolamento dell'Italia a livello internazionale: "Qui in Italia stiamo dietro alle acrobazie verbali di Salvini e Di Maio (ogni giorno una litigata per poi fare un compromesso sul niente: non è politica, è wrestling pre-elettorale), ma fuori da qui c'è chi fa politica".Continua a leggere

Rifiuti - Renzi a Di Maio : "Facile dire no" : Il dibattito sui Rifiuti tiene banco e non solo nella maggioranza di governo. "Dice Di Maio che gli impianti per i Rifiuti sono 'vintage' . Certo: non facciamo niente, neanche un impianto di ...

