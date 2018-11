Reddito - quota 100 - investimenti : il Governo cerca l’intesa sul deficit : Due decimali di Pil di risparmi lavorando su vincoli e calendario di Reddito di cittadinanza e pensioni e un taglio equivalente, da 3,6 miliardi, sul deficit perché i soldi andranno a finanziare le «spese eccezionali» per strada e dissesto idrogeologico. Poggia su queste basi la nuova “offerta” a Bruxelles decisa dal vertice di Governo...

Reddito - quota 100 - deficit - investimenti : ecco cosa può cambiare nella manovra : Il premier Conte: eventuali risorse recuperate andranno su investimenti. Il portavoce della Commissione Ue: «Preferiamo attenerci ai fatti, non alle dichiarazioni». Questa sera vertice a Palazzo Chigi per decidere le prossime mosse...

Governo-Ue trattano sul deficit : Quota 100 e Reddito di cittadinanza rinviati? : Non ci si attacca ai decimali adesso. A dirlo è il più deciso dei falchi del Governo Lega – 5 stelle, che dopo l’incontro Conte-Junker a Bruxelles sulla Manovra 2019, sembra aprire uno spiraglio di trattativa. Matteo Salvini, intervistato dall’Adnkronos ha infatti pronunciato queste parole: “Penso nessuno sia attaccato a quello, se c’è una manovra che fa crescere il Paese può essere il 2,2, il 2.6… non è problema di ...

Manovra - il sottosegretario Durigon (Lega) : “Quota 100 e Reddito costano meno”. Spread in calo : “Stiamo ragionando, c’è una riflessione in corso per arrivare a una valutazione definitiva sui conteggi. Poi, non so se scriveremo 2,3% o altro”. Dopo le aperture delle scorse ore del governo sulla Manovra e dopo l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e Juncker, il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon, ha rivelato che alcuni aggiustamenti potrebbero essere fatti proprio sulle due riforme principali ...

Manovra : Conte propone a Juncker rinvio Quota 100 e Reddito di cittadinanza : Quota 100 e il reddito di cittadinanza potrebbero non partire immediatamente a gennaio 2019 ma qualche mese più tardi. Precisamente ad aprile 2019. E con una dotazione di risorse finanziarie inferiore di 4 - 5 miliardi di euro. Sarebbe questa la proposta che il Premier Giuseppe Conte vorrebbe fare al Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker per far approvare la Manovra dalla Ue ed evitare in questo modo l'avvio della procedura di ...

Manovra - Di Maio : "Reddito cittadinanza e quota 100 non si toccano" : LaPresse, Luigi Di Maio apre al dialogo con l'Unione europea sulla Manovra ma pone alcuni paletti: "Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano". Il vicepremier parla così da Palermo a poche ...

Manovra - vertice Juncker-Conte-Tria. Di Maio : 'Reddito e quota 100 non si toccano' : La Manovra italiana e i paletti imposti dalla Ue saranno al centro dell'incontro di questa sera a Bruxelle s tra il premeir Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker, con i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. 'La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono ...

Di Maio avverte Ue : Reddito cittadinanza-quota 100 non si toccano : Roma, 24 nov., askanews, - Su reddito di cittadinanza e modifica della riforma Fornero sulle pensioni con la quota 100 'non è ipotizzabile ridurre la platea'. E 'ridimensionare la legge Fornero o il ...