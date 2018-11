Reddito di cittadinanza | la metamorfosi del sussidio voluto dai Cinque Stelle Manovra

Reddito di cittadinanza - la metamorfosi del sussidio voluto dai Cinque Stelle : La misura simbolo dei Cinque Stelle, il suo marchio distintivo, via via si è depotenziata: i 780 euro mensili sono lontani

Reddito di cittadinanza in un decreto prima di Natale. Ma i pagamenti potrebbero slittare : Il rinvio, al massimo a giugno, del Reddito di cittadinanza. E il restringimento della platea di «quota 100». Sono queste le due leve su cui il governo punta per abbassare il deficit e convincere l’Europa a evitare la procedura d’infrazioni. La linea emerge al termine di un vertice di governo durato circa un’ora nella serata a Palazzo Chigi: Giusep...

Reddito e pensioni di cittadinanza in un decreto prima di Natale : Sarà molto probabilmente un decreto, da presentare prima di Natale, a contenere le misure del Reddito e della pensione di cittadinanza. E’ quanto si apprende da fonti M5S. Durante il vertice di questa sera fra Conte, Di Maio, Salvini e Tria è stato comunque ribadita l’intenzione di non modificare la platea dei beneficiari....

Reddito di cittadinanza - ANIP-Confindustria : 'Collegarlo a formazione ed occupazione' : ANIP-Confindustria, l'associazione nazionale Imprese di Pulizie e Servizi integrati, interviene in merito al dibattito politico sul Reddito di cittadinanza, delineando la posizione della parte datoriale presieduta da Lorenzo Mattioli, che appoggia quanto sostenuto da una parte del Governo: le somme stanziate non dovranno andare direttamente ai lavoratori, ma dovranno essere gestite dalle aziende. Le imprese sono pronte In una recente nota, ...

Reddito di cittadinanza : in parte diventa bonus assunzioni : ... decisi unilateralmente dal Ministero ell'Economia I rispami vengono quantificati in 4-5 miliardi di euro. Inoltre parte delle risorse previste per il Reddito di cittadinanza verrebbero considerate ...

Reddito di cittadinanza alle pmi Siri ad Affari : "Ecco i 3 benefici" : Intervista esclusiva al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, che appoggia la proposta di Affaritaliani.it di estendere il Reddito di cittadinanza alle imprese che assumono. E che su manovra, Ue, spread e... Segui su Affaritaliani.it

Moni Ovadia : “M5S bene su anticorruzione e Reddito di cittadinanza” : Moni Ovadia: “M5S bene su anticorruzione e reddito di cittadinanza, ma mi hanno deluso sul supporto a Salvini al dl sicurezza. Migranti? E’ una guerra di classe, dei ricchi contro i poveri. Salvini venga con me in Africa che gli spiego come fare per aiutarli a casa loro. Andiamo io e lui in Africa e diciamo a tutte le multinazionali che depredano l’Africa: la festa è finita, fuori dai coglioni, restituite l’Africa agli africani! Quello che conta ...

Governo-Ue trattano sul deficit : Quota 100 e Reddito di cittadinanza rinviati? : Non ci si attacca ai decimali adesso. A dirlo è il più deciso dei falchi del Governo Lega – 5 stelle, che dopo l’incontro Conte-Junker a Bruxelles sulla Manovra 2019, sembra aprire uno spiraglio di trattativa. Matteo Salvini, intervistato dall’Adnkronos ha infatti pronunciato queste parole: “Penso nessuno sia attaccato a quello, se c’è una manovra che fa crescere il Paese può essere il 2,2, il 2.6… non è problema di ...

Manovra - così la Lega fa saltare il Reddito di cittadinanza : Uno spostamento che potrebbe consentire al ministro dell' Economia, Giovanni Tria, di rifare i conti della Manovra in modo da renderla meno indigesta agli europapaveri di Bruxelles. Messa così, l' ...

Reddito di cittadinanza - M5S : 'In stampa 6 milioni di tessere elettroniche' : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio qualche giorno fa ha partecipato alla trasmissione ''Piazza pulita'' condotta da Corrado Formigli. Nel corso dell'intervista ha toccato vari temi, tra cui un tema molto divisivo come quello del Reddito di cittadinanza. Ad esempio c'è chi la considera una misura prettamente assistenziale, ma c'è anche chi la considera una misura in grado di rilanciare i consumi e quindi far aumentare ...

Reddito di cittadinanza? Tutt'altro che deciso : "Allo studio diverse opzioni" : Per Salvini e il governo si apre la settimana più difficile: mentre è scontato il ricorso alla fiducia per l'approvazione...

Reddito di cittadinanza : coinvolgerà anche le imprese : Il provvedimento punta ad incentivare l'integrazione nel mondo del lavoro con una serie di agevolazioni legate alle nuove assunzioni . In questo percorso, dunque, potrebbero trovare spazio anche le ...

Manovra : Conte propone a Juncker rinvio Quota 100 e Reddito di cittadinanza : Quota 100 e il reddito di cittadinanza potrebbero non partire immediatamente a gennaio 2019 ma qualche mese più tardi. Precisamente ad aprile 2019. E con una dotazione di risorse finanziarie inferiore di 4 - 5 miliardi di euro. Sarebbe questa la proposta che il Premier Giuseppe Conte vorrebbe fare al Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker per far approvare la Manovra dalla Ue ed evitare in questo modo l'avvio della procedura di ...

Reddito di cittadinanza - 156 in più a figlio - 312 euro per il coniuge : Mentre il governo lavora alla stesura del disegno di legge collegato alla manovra, emergono nuovi dettagli sul cosiddetto Reddito di cittadinanza: allo studio l'aumento dell'assegno per coniuge e figli a carico, mentre resta confermata la diminuzione dell'importo nel caso in cui si abbia una casa di proprietà.Continua a leggere