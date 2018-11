Recensione di Vita ce n’è di Eros Ramazzotti - le nuove esplorazioni sonore del cantautore italiano : A tre anni da "Perfetto" e un anno da "Eros Duets", "Vita ce n'è" di Eros Ramazzotti è il nuovo album in studio. È il disco delle nuove esplorazioni sonore, scelte dal cantautore romano per abbracciare le dimensioni musicali più moderne senza mai abbandonare l'attitudine pop-rock che ha fatto del suo repertorio un monumento della musica italiana. Elettronica, ballad e inserti di piano sono al centro delle 15 tracce, senza perdere la ...

Hitman 2 Recensione - creatività omicida : IO Interactive è riuscita un'altra volta a sviluppare delle aree situate in vari punti del mondo e caratterizzate da particolari eventi o situazioni: un'isolata villa nella costa neozelandese, una ...

Huawei Mate 20 Pro - la Recensione di GQ : 5 caratteristiche spaziali che ti cambieranno la vita : Con il suo design snello, le sue forme affusolate e quei bordi stondati, Mate 20 Pro, il nuovo flagship di Huawei, si propone già a prima vista come l’erede non tanto del Mate 10 Pro, ma del super smartphone che l’azienda di Shenzhen ha realizzato questa primavera in collaborazione con Porsche Design, il Mate RS. Anche in quel modello c’erano il riconoscimento dell’impronta direttamente sullo schermo – ora molto più veloce – e ...

Legacies 1×01 Recensione : la vendetta va servita al sangue : Legacies 1×01 recensione – Il primo episodio della serie tv soprannaturale è stata trasmessa da The CW giovedì, 25 ottobre 2018. “This Is the Part Where You Run” ci aiuta a conoscere da vicino i protagonisti che ci accompagneranno in questa prima stagione. Da Hope alle gemelline fino a Rafael e Landon. La nostra recensione di Legacies 1×01 è ad alto contenuto spoiler: siete avvisati. Legacies 1×01 sinossi in ...

Maneskin - la Recensione dell'album "Il ballo della vita" : I Maneskin amano vincere facile. Non c'è dubbio che Il ballo della vita, consoliderà il loro status di idoli da talent. Sull'onda del singolo di successo Morirò da re, trionfano suoni orecchiabili e ...

Call of Duty : Black Ops IIII - il nuovo capitolo dello sparatutto convince tra novità al multiplayer e battle royale – Recensione : Call of Duty: Black Ops IIII approda sul mercato in splendida forma, nonostante le critiche sulla mancanza del single player non si siano risparmiate, ed i dati di vendita lo dimostrano: oltre 500 milioni di dollari incassati nei primi tre giorni dal lancio ed una crescita del 25% sulle vendite digitali al day one rispetto al titolo uscito lo scorso anno. Abbiamo davvero bisogno della campagna per questo titolo? La risposta è no. Treyarch è in ...