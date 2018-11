Rebellion apre un nuovo studio cinematografico che si occuperà del film Rogue Trooper e

eurogamer

(Di lunedì 26 novembre 2018) Come segnala Eurogamer.net,ha speso ben $ 100 milioni su unche verrà utilizzato per realizzare ile la serie TV di Judge Dredd.La compagnia di Oxford, famosa per la serie di videogiochi Sniper Elite, ha acquistato lo spazio per ospitare le sue prossime produzioni per il mercato dell'intrattenimentoe televisivo.ha creatoProductions nel 2017 per sviluppare e produrree serie TV basati sui suoi fumetti e giochi. Ilsi trova vicino alla sede dia Oxford e la società ha dichiarato di aspettarsi di creare fino a 500 nuovi posti di lavoro a seguito dell'espansione.Read more…