agi

: #Ratzinger ha dovuto precisare il suo pensiero sull'atteggiamento dei cattolici verso gli ebrei - Agenzia_Italia : #Ratzinger ha dovuto precisare il suo pensiero sull'atteggiamento dei cattolici verso gli ebrei -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Quella deigli ebrei non deve essere undi "missione" ma di "dialogo". Lo precisa Benedetto XVI in una "correzione" inviata alla rivista cattolica tedesca "Herder Korrespondenz" relativa ad un articolo firmato dal teologo di Wuppertal, Michael Bohnke, che nel numero di settembre della testata aveva commentato ildel Papa emerito riguardo il rapporto tra ebrei e cristiani.Ebraismo e cristianesimo - chiarisce Benedetto XVI che con la sua precisazione testimonia le buone condizioni di salute - sono "due modi di interpretare le Scritture". Per i cristiani, le promesse fatte a Israele sono la speranza della Chiesa e "chi ci si attiene non sta assolutamente mettendo in discussione i fondamenti del dialogo ebraico-cristiano".Le accuse contenute nell'articolo - prosegue - sono ...