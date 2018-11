Rally per le banche | spread sotto 290 punti

9° Rally Tuscan Rewind : vittoria e poker tricolore per Trentin/De Marco : Trentin/De Marco trionfano nel 9° Rally Tuscan Rewind! Il resto del podio per Bresolin/Pollet e Marchioro/Marchetti entrambi su Skoda Fabia R5 mentre I trevigiani Mauro Trentin ed Alice De Marco, su una Skoda Fabia R5, hanno vinto oggi il 9° Tuscan Rewind , ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra, organizzato da Prosevent. Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche – soprattutto oggi – avversata dal maltempo, che ...

Londra : Rally per Carnival : Protagonista la società con sede a Miami proprietaria di Costa Crociere , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,35%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza ...

Rally per il comparto chimico italiano - +2 - 09% - : Guizzo per l' indice del settore chimico che non si cura dell'andamento in rosso dell' EURO STOXX Chemicals . Il FTSE Italia Chemicals ha aperto la giornata a quota 16.687,57 con uno scatto di 350,45 ...

Christopher Lucchesi selezionato per il 15° Supercorso Federale Aci Sport Rally : Il giovane Lucchesi, insieme al suo copilota Marco Pollicino, ha ricevuto la chiamata Federale: sarà in Sardegna per tre giorni, la settimana prossima, insieme ad altri cinque giovani colleghi ed i loro copiloti Christopher Lucchesi è stato selezionato per il 15°Supercorso Federale ACI Sport Rally | Italian Shoot-Out 2018, che avrà luogo in Sardegna dal 27 al 29 novembre. E’ l’appuntamento consueto di fine stagione che premia i giovani ...

Piazza Affari : Rally per Cattolica Assicurazioni : Brillante rialzo per la società assicurativa , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,21%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cattolica Assicurazioni evidenzia un ...

Mondiale Rally - Ogier campione per la sesta volta : Ci si aspettava un Rally dAustralia ricco di colpi di scena e così è stato. A vincere lultima gara del Mondiale è stato Jari-Matti Latvala: grazie al successo odierno, il pilota finlandese ha dato la possibilità alla Toyota di poter festeggiare il titolo costruttori dopo appena due anni dal rientro nella competizione. Ott Tänak e Thierry Neuville hanno gettato alle ortiche le loro speranze di lottare per il titolo piloti, ritirandosi dalla ...

Rally - Sebastien Ogier è campione per la sesta volta consecutiva : Sebastien Ogier ha vinto il titolo Wrc grazie ad un quinto posto finale, al termine di una stagione molto combattuta. Il Rally d"Australia è stato vinto da Jari-Matti Latvala (Toyota) che ha permesso alla casa nipponica, grazie anche al quarto posto dell"astro nascente Esapekka Lappi, di conquistare l"ambito titolo riservato ai costruttori.La stagione del campionato mondiale Rally 2018 passerà di diritto alla storia come una delle più ...

Comune di Napoli - il Rally dei conti : due settimane per evitare il crac : Quella di mercoledì è una data cruciale per il Comune, quel giorno a Roma si discuterà innanzi alle Sezioni Riunite il ricorso contro il blocco della spesa imposto dalle Sezione regionale della Corte ...

Rally d’Australia - gesto folle di due spettatori : rischiano la morte per un foto a bordo strada [VIDEO] : I due folli si sono sdraiati a bordo strada per scattare alcune foto, venendo sfiorati dalla Hyundai di Neuville Clamoroso quanto successo durante il Rally d’Australia, nel corso del quale due spettatori hanno rischiato la morte per via di un gesto letteralmente folle. I due si sono sdraiati a bordo strada per scattare una foto, venendo sfiorati dalla Hyundai i20 Coupé WRC Numero 5 di Thierry Neuville, passata in quel punto alla ...

Rally Australia 2018 : Ott Tanak domina la scena - Ogier sesto - Neuville tenta di recuperare : Un Rally d’Australia (ultima prova del WRC 2018) palpitante come da previsione quello a cui stiamo assistendo. Sullo sterrato oceanico, dopo lo show della Citroen nel day-1, è stata la Toyota Yaris a prendere il comando delle operazioni. Il protagonista assoluto è stato l’estone Ott Tanak che si è portato in vetta alla graduatoria a precedere il compagno di squadra, il finlandese Jari-Matti Latvala, in ritardo di 21″9, e il ...

Rally d’Australia - che botta per Taylor e Read : l’impatto contro la protezione è davvero devastante [VIDEO] : Nel corso della seconda prova speciale del Rally d’Australia, la Subaru dei due piloti ha impattato una rotoballa distruggendosi completamente Un incidente pazzesco ma senza conseguenze quello che ha coinvolto Molly Taylor e Malcolm Read, piloti impegnati nella seconda prova speciale del Rally d’Australia. La Subaru dei due driver ha impattato violentemente contro una protezione presente a bordo pista, distruggendosi e ...

Rally Australia 2018 : Mads Østberg chiude al comando la prima giornata - Ogier 7° - Neuville 10° soffrono ma lottano per il titolo : La prima giornata del Rally di Australia 2018 ultimo appuntamento della stagione, non ha certo deluso le attese. La super-sfida tra il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) ed il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che si stanno giocando il titolo iridato, ha visto entrambi i contendenti in difficoltà. Chi ne ha fatto le spese in maniera maggiore, tuttavia, è Neuville che, per colpa di una foratura nella SS6, lascia sul terreno oltre un ...

New York : Rally per Arista Networks : Brilla Arista Networks , che passa di mano con un aumento del 3,99%. L'andamento di Arista Networks nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Ayrton Senna : pilota di Rally per un giorno : Basta dire GP del Brasile e c’è un solo nome che viene immediatamente alla mente: Senna. Ayrton sarà per sempre associato alla Formula 1 e alla sua età d’oro ma, con il WRC che si conclude in Australia proprio questo weekend, è un buon momento per riflettere su un altro momento incredibile nella sua carriera […] L'articolo Ayrton Senna: pilota di rally per un giorno sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...