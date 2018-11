Raggi | Italia intera rende omaggio a Bertolucci | ha segnato storia cinema

CortometRaggi per fermare il razzismo in Italia - un concorso promosso dal CIR : Roma - Pellicole simboliche e film brevi per raccontare il dramma di chi non ha più una patria, di chi subisce il razzismo, di chi fatica a integrarsi in Italia. Il concorso per Cortometraggi sul ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Italia - serviranno tutti i big della Nazionale maggiore oppure Tokyo 2020 sarà un miRaggio : L’urna che ha designato i gironi degli Europei Under21 di Calcio 2019 non è stata benevola con l’Italia. Nonostante lo status di testa di serie e di Paese ospitante, la selezione tricolore si ritroverà nel raggruppamento di gran lunga più difficile con Spagna, Polonia e Belgio. Solo le semifinaliste si qualificheranno per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (a meno che tra le prime 4 non vi sia l’Inghilterra, in quel caso verrebbe ...

Vaccini - commissario Ue all’Italia : “O vi basate su fake o salvate vite. Obbligo? L’importante è Raggiungere coperture” : “È assolutamente inutile discutere su obbligatorietà o volontarietà dei Vaccini, servono azioni, non dibattiti: se si riesce a raggiungere il livello di copertura con la volontarietà bene, altrimenti si può passare all’obbligatorietà, oppure a una combinazione“. Così, a Bruxelles, il commissario europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis ha risposta in conferenza stampa alla richiesta di un suo commento sulle posizioni del governo ...

Yemen - piangono i bambini morti e vendono le armi che li uccidono. La vergogna italiana e il coRaggio danese : Fanno finta di commuoversi per gli 85mila bambini morti di fame o malattia dall'intensificarsi della guerra in Yemen, come denunciato da Save the Children. Lacrime di coccodrillo. Perché se c'è una tragedia senza eguali dalla fine della Seconda guerra mondiale, per la quale la comunità internazionale, e in essa l'Occidente, porta una responsabilità vergognosa, questa tragedia si chiama Yemen. Teatro di una guerra ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : gli All Blacks ai Raggi X. Prove generali per lo scontro in Coppa del Mondo del prossimo anno : Italia-Nuova Zelanda, un anno prima: Azzurri ed All Blacks si incontreranno sabato a Roma alle ore 15.00 per fare le Prove generali del match che tra un anno opporrà le due compagini in Coppa del Mondo in Giappone. Gli oceanici si presenteranno senza cinque effettivi di rilievo, ma fanno comunque paura. I neozelandesi oltretutto avranno voglia di rivalsa dopo la sconfitta subita in Irlanda: come accaduto contro i Verdi, non saranno della partita ...

BTP Italia - nel primo giorno non si Raggiunge neanche il mezzo miliardo : La prima, dedicata ai risparmiatori individuali e affini, ai quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze assicura la piena soddisfazione degli ordini, è iniziata ieri lunedì 19 novembre e ...

Finalmente l’Italia gioca al calcio! Grazie Mancio - il risultato lascia il tempo che trova : chi ha il coRaggio - critichi adesso Insigne e Verratti : Italia eliminata dalla Nations League, alla final four approderà il Portogallo, ma oggi Mancini può sorridere per quanto visto in campo La Nazionale italiana di Roberto Mancini, ha giocato questa sera contro il Portogallo di fronte ad un San Siro gremito e festante per l’arrivo degli azzurri. Il ritrovato entusiasmo nei confronti della Nazionale è già di per sé una grande notizia dopo il flop clamoroso targato Ventura. Questo però ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la Croazia ai Raggi X. Marija Rezan il pericolo numero uno per l’Italia : Una partita fondamentale quella che attende l’Italia di Marco Crespi per le Qualificazioni agli Europei 2019 di Basket femminile. La Nazionale sarà in campo sabato 17 novembre a Slavonski Brod contro la Croazia in una sfida d’importanza capitale per cercare di raggiungere il primo posto nel girone e la certezza della qualificazione. (clicca qui per tutti i possibili scenari) L’avversario si annuncia particolarmente ostico per ...

Conto alla rovescia per l’atterRaggio di InSight su Marte : un’operazione delicatissima a cui partecipa anche l’Italia : Partito il Conto alla rovescia per il prossimo “ammartaggio”, l’atterraggio su Marte: a tentare l’impresa sarà InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), il lander NASA incaricato di riportare gli USA sul suolo del pianeta rosso quattro anni dopo il touchdown del rover Curiosity, avvenuto nell’agosto 2014. Il contatto con Marte è previsto alle 15 (Eastern standard time – Est) del 26 ...

Ascolti tv martedì 13 novembre 2018 - serata super per Italia 1 con Iene e Mai dire Gf Vip. La sindaca Raggi come il prezzemolo : Analizziamo gli Ascolti di martedì 13 novembre 2018. I Medici chiudono la serie con 4 milioni e 200 mila spettatori di media e il 18,1% di share. Senza dubbio un buon risultato, ma un po' al di sotto ...

Raul Bova Raggiante accanto alla nuova arrivata : l’attore italiano sorride con Rocio - Luna ed Alma [GALLERY] : Raul Bova è diventato padre per la quinta volta, paparazzato insieme alla sua famiglia allargata e con la nuova arrivata Alma Luna, Alma, Rocio e Raul Bova insieme. La famiglia è stata paparazzata dai fotografi della rivista ‘Chi’ e da quelli del settimanale ‘Diva e Donna’ dopo la nascita della piccola figlia. L’attore italiano appare felice di fronte con tutta la ‘ciurma’ dietro e non si può che ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai Raggi X per le sfide a Croazia e Svezia : Slavonski Brod, La Spezia. Sono queste le città che vedranno l’Italia scendere in campo per le Qualificazioni agli Europei 2019 di Serbia e Lettonia. Sono le ultime due partite, quelle con Croazia e Svezia, e serviranno per dare la certezza del pass continentale alle azzurre. Andiamo a vedere, una per una, le 17 convocate da coach Marco Crespi per questa doppia sfida, ricordando che soltanto 12 di esse potranno andare a roster: OLBIS FUTO ...

Manovra - lettera Italia a Ue : indebitamento netto sottoposto a costante monitoRaggio - fiducia su obiettivi crescita' : Così si legge nella lettera che è stata inviata alla Commissione europea dal ministro dell'economia Giovanni Tria.