Raffaella Masciadri | triste addio alla Nazionale Basket | esclusa nell' ultima gara

Raffaella Masciadri - la cestista icona esclusa dall'ultima partita : «Umiliata dall'allenatore» : Per la cronaca: ieri Raffaella Masciadri è scesa regolarmente in campo in serie A con la sua squadra di club, la Famila Schio campione d'Italia, tirando con il 50% e vincendo di 21 punti con la Gesam ...

Basket - Raffaella Masciadri : “Io sono quella che per 17 anni ogni estate si è messa al servizio della Nazionale” : Raffaella Masciadri, simbolo dell’Italia del Basket femminile, ha lasciato la Nazionale: nell’ultima sfida contro la Svezia, valsa all’Italia la qualificazione agli Europei, la cestista azzurra, con grande amarezza, non è stata nemmeno chiamata in causa dal tecnico Marco Crespi. L’a giocatrice si è sfogata al “Corriere della Sera“. L’ormai ex azzurra ha dichiarato: “Se dicessi che non ci sono ...

L'addio alla Nazionale - Raffaella Masciadri si commuove ascoltando le parole della sua lettera. VIDEO : Nell'intervista realizzata con Sky Sport, non ha trattenuto le lacrime ascoltato le parole della lettera d'addio all'azzurro che lei stessa ha scritto.

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia vuole staccare il pass contro la Svezia nell’ultima di Raffaella Masciadri in azzurro : Ultima partita per l’Italia nelle Qualificazioni agli Europei di Serbia e Lettonia 2019. La Nazionale allenata da Marco Crespi sarà di scena al PalaMariotti di La Spezia contro la Svezia. In palio ci sono sia il primo posto nel girone che il pass per la manifestazione continentale, anche se va detto che una sconfitta difficilmente cambierebbe lo status di qualificata di entrambe, a seguito della bassa probabilità con cui possono ...

Basket femminile - Raffaella Masciadri saluta la Nazionale. La commovente lettera d’addio della capitana : Raffaella Masciadri è pronta per dare l’addio alla Nazionale di Basket. Dopo 191 presenze e 1701 punti segnati (record che si aggiorneranno domani sera in occasione dell’ultima recita), la nostra capitana saluterà la maglia azzurra che ha vestito con onore per ben 17 anni. L’ultima uscita della 38enne sarà la sfida contro la Svezia a La Spezia, l’incontro che vale la qualificazione agli Europei 2019. Alla vigilia del ...

L'addio alla Nazionale - la lettera di Raffaella Masciadri alla maglia azzurra : 'Ho il cuore che rischia di scoppiarmi' : Contro la Svezia, 21 novembre ore 20.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena , per la Nazionale femminile di basket sarà ultimo impegno per la qualificazione all' europeo del 2019. E sarà anche l'ultima in campo per il capitano della Nazionale Raffaella Masciadri ,...