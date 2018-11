Raffaella Carrà dopo 5 anni incide un nuovo disco | “Non vivo di sovrastrutture Negli

Un Natale d'oro Zecchino su Rai1 : con Raffaella Carrà anche Alessandro Del Piero e J-Ax (Anteprima Blogo) : Venerdì 14 dicembre alle 21,10 su Rai1 é prevista la messa in onda di una puntata specialissima dello Zecchino d'oro dedicata al Santo Natale. Il programma diretto e condotto da Carlo Conti si veste dei colori e dei sapori squisitamente natalizi per offrire al pubblico della prima rete della televisione pubblica una serata all'insegna delle canzoni del Natale.Fra gli ospiti del programma di Carlo Conti spicca un caschetto biondo, anzi il ...

Audio e testo di Chi l’ha detto di Raffaella Carrà - il nuovo singolo che anticipa l’album Ogni volta che è Natale : Chi l'ha detto di Raffaella Carrà è il nuovo singolo estratto da Ogni volta che è Natale. Il grande ritorno discografico dell'artista romagnola è atteso per il 30 novembre prossimo e rappresenta la sua sorpresa per i fan per le feste che sono in arrivo. Il brano, in rotazione radiofonica dal 16 novembre e contenuto nella versione standard dell'album, porta la firma del giovane autore Daniele Magro, già presente in alcuni dei brani del nuovo ...

L’instore tour per Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà - 2 appuntamenti a Roma e Milano : Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà arriva in tutti i negozi e in digitale il 30 novembre. Quattro le versioni in programma, due gli eventi speciali che si terranno rispettivamente a Roma e Milano. Raffaella Carrà entra nelle case degli italiani a ridosso del periodo natalizio per proporre canzoni a tema Natale e lo fa in quattro versioni differenti tra le quali una versione LP e una versione SuperDeluxe oltre alla deluxe e alla ...

Raffaella Carrà : "Non è vero che l'Italia mi ha abbandonata"/ Il premio in Spagna : "Icona di libertà" : Raffaella Carrà: "Non è vero che l'Italia mi ha abbandonata". Ultime notizie, la cantante ha ricevuto un premio in Spagna: "Icona di libertà", ecco le sue parole a Storie Italiane(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:59:00 GMT)

Raffaella Carrà torna in tv. Ecco dove e quando : Raffaella Carrà torna in tv in primavera su Rai 3: stando alle rivelazioni di Tv Blog, la conduttrice sarà alla conduzione di un programma tv presumibilmente su Rai 3. Raffaella Carrà torna in tv: Ecco quando e dove Sabato 13 ottobre la meravigliosa Carrà, che ci ha regalato moltissimi programmi TV e una professionalità furori dal comune, è stata insignita a Roma, a nome di Re Felipe VI di Spagna, dell’onorificenza di Dama al Orden del ...

Raffaella Carrà : età - altezza - peso - compagno - ex fidanzati : Immortale caschetto biondo e risata contagiosa, Raffaella Carrà è una delle icone assolute della televisione italiana. Nel corso della sua carriera, ha messo a segno una serie davvero innumerevole di successi. I programmi della Carrà hanno incassato il plauso del pubblico e le hanno consentito di farsi conoscere da intere generazioni senza passare mai di moda. Raffaella fin da piccolissima trascorre le ore del suo tempo libero nella gelateria ...

Raffaella Carrà a Striscia in Italia sono considerata come un milite ignoto : Raffaella Carrà riceve il Tapiro d’oro. Il motivo sono le dichiarazioni rilasciate in occasione di un riconoscimento speciale ricevuto dalle autorità spagnole, con le quali la Raffaella nazionale aveva fatto presente che, in Italia, lei è considerata come un “milite ignoto”. Qualche giorno fa all’Auditorium di Roma, la Carrà è stata insignita, a nome di Re Felipe VI di Spagna, dell’onorificenza di “Dama al Orden del Mérito Civil”, una delle più ...

Raffaella Carrà - gran ritorno in Tv : in primavera su Rai 3 : Raffaella Carrà al timone di un nuovo programma su Rai 3 Raffaella Carrà torna in tv. Dopo dodici anni da ‘Amore’, il suo programma andato in onda su Rai1 basato sulle adozioni a distanza, e dopo tre anni dal suo ultimo ruolo da giurato a Forte Forte Forte, la sua nuova trasmissione andrà in onda sul terzo canale della Tv di Stato. Nelle settimane scorse si era parlato di una rottura tra la Raffa Nazionale con la Rai e trattative in ...

Raffaella Carrà torna in tv in primavera su Rai3 (Anteprima Blogo) : Sabato scorso è stata insignita a Roma a nome di Re Felipe VI di Spagna dell'onorificenza di Dama al Orden del Mè rito Civil, una delle più alte di Spagna e lunedì ha vinto il Tapiro d'oro ed in occasione della messa in onda del servizio che ha testimoniato questa consegna nel corso del varietà di Canale5 Striscia la notizia, Raffaella Carrà ha lanciato una frecciatina alle nostre istituzioni.All'appello dell'inviato del Tg satirico di ...