Rafa Nadal “formato famiglia” | il maiorchino in vacanza per dimenticare stress ed

Rafael Nadal e Nick Kyrgios pronti a sfidarsi al FAST4 : Aggiungiamo al mix Rafa, Nick, Grigor e Milos - quattro dei nomi più importanti nell'attuale mondo del tennis -, e non posso che concludere che ci attende un'incredibile notte di azione e ...

Kuerten snobba Rafael Nadal e Novak Djokovic : 'Roger Federer è il GOAT' : Parlando del suo ruolo di ambasciatore del Roland Garros, Kuerten ha detto: ' Credo che lo sport sia basato sulle speranze, nel far credere alle persone nelle proprie capacità. E tutto ciò va oltre ...

Federer - parole al miele verso Nadal : “se fossi un ragazzo Rafa sarebbe il mio idolo” : Roger Federer ha speso delle belle parole verso Nadal in occasione dei premi ATP di fine stagione: lo svizzero ha spiegato che, se adesso fosse giovane avrebbe Rafa come idolo Roger Federer e Rafa Nadal hanno scritto pagine e pagine di storia del tennis. La loro rivalità è stata, ed è ancora adesso, una delle più accesse e appassionanti e i due continuano a dominare la scena, nonostante nuovi avversari, qualche infortunio e l’età che ...

Tennis - Rafael Nadal si è operato alla caviglia : rientro previsto a gennaio : Rafael Nadal si è sottoposto a un intervento chirurgico all’articolazione della caviglia destra. Il mancino di Manacor, che ieri aveva annunciato la sua rinuncia alle ATP Finals di Londra a causa di problemi all’addome e alla caviglia destra, oggi è andato sotto i ferri per rimuovere in artroscopia un cosiddetto “corpo libero”. L’operazione sarebbe andata per il meglio secondo quanto riporta la stampa iberica e, ...

Tennis - Rafa Nadal operato : “è andato tutto per il meglio - ma devo annullare alcuni impegni” : Rafa Nadal si è operato alla caviglia, salterà dunque l’ATP Finals di Londra ed anche l’esibizione di beneficenza prevista in favore delle vittime di Maiorca “Ciao a tutti. Grazie per i messaggi che ho ricevuto ieri e oggi. L’intervento chirurgico alla caviglia è andato bene e da casa vi dico che abbiamo dovuto rinviare l’esibizione di beneficenza prevista in favore delle vittime di Maiorca“. Rafa Nadal ...

Tennis - Rafael Nadal rinuncia alle ATP Finals e si opererà alla caviglia. John Isner al suo posto. Djokovic numero 1 certo a fine anno : Adesso è ufficiale: la stagione Tennistica 2018 di Rafael Nadal è finita con il secondo set della semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro. Il mancino di Manacor ha comunicato la propria rinuncia alle ATP Finals di Londra, affidando a Twitter la spiegazione del motivo. Queste le parole dell’undici volte vincitore del Roland Garros: “Salve a tutti. Scrivo queste parole come fine della stagione. E’ stato un anno ...

Tennis - Rafa Nadal spiega il forfait alle ATP Finals : non solo problemi l’addome - si opererà alla caviglia : ATP Finals di Londra, Rafa Nadal si opererà alla caviglia come rivelato in un lungo post nel quale ha spiegato il forfait londinese Rafa Nadal ha dato ufficialmente forfait alle ATP Finals di Londra, lasciando così spazio all’americano Isner. I suoi problemi fisici sono noti, ma il campione spagnolo ha voluto comunque spiegare attraverso Twitter quanto sta accadendo, con la novità dell’operazione alla caviglia. “Ciao a ...

Atp Finals - forfait di Rafa Nadal : al suo posto scenderà in campo John Isner : "È stato un anno complicato", scrive l'attuale n.2 del mondo, "molto buono a livello tennistico ma allo stesso tempo negativo dal punto di vista degli infortuni. Ho fatto di tutto per arrivare a fine ...

ATP Finals – Rafa Nadal costretto a dare forfait : John Isner al suo posto : Rafa Nadal non giocherà le ATP Finals di Londra: lo spagnolo, non ancora al meglio fisicamente, lascia il posto a John Isner Le possibilità che Rafa Nadal potesse arrivare in condizioni fisiche precarie alle ATP Finals erano molte, così come quelle che potesse dare forfait. Le sensazioni degli ultimi giorni non erano buone, come confermato da Greg Rusedski in una recente intervista. L’ufficialità è arrivata nelle ultime ore: Rafa Nadal non ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : forfait di Rafael Nadal - Novak Djokovic numero 1 del mondo da lunedì : La notizia è di quelle che scuote le fondamenta del mondo del Tennis, e non farà di certo piacere a Guy Forget, direttore del Masters 1000 di Parigi Bercy: Rafael Nadal ha annunciato il forfait dal torneo. Lo spagnolo non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha messo KO nella semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro. Il ritiro di Nadal ha due conseguenze: la prima è che, come lucky loser, al suo posto entra ...

Tennis - Rafael Nadal torna a giocare! Sarà in campo a Parigi-Bercy - mercoledì il rientro : Rafael Nadal è pronto per tornare in campo a quasi due mesi di distanza dal problema fisico che lo costrinse a ritirarsi durante la semifinale degli US Open. Lo spagnolo Sarà infatti in campo in occasione del Masters 1000 di Parigi-Bercy in programma da oggi a domenica 4 novembre, l’ultimo 1000 prima delle ATP Finals di Londra. Il numero 1 del ranking ATP, tallonato dal serbo Novak Djokovic che sta avendo un ottimo momento di forma ...

Tennis - ranking ATP (29 ottobre) : Rafael Nadal sempre in testa - risale Anderson. Fabio Fognini 14° : Tre cambiamenti di rilievo nella top ten del ranking ATP aggiornato a lunedì 29 ottobre. Il sudafricano Kevin Anderson, grazie alla vittoria ottenuta a Vienna, balza al sesto posto scavalcando il croato Marin Cilic e l’austriaco Dominic Thiem. Al comando rimane sempre lo spagnolo Rafael Nadal che conserva 115 punti di vantaggio nei confronti del serbo Novak Djokovic, più distaccato lo svizzero Roger Federer (6260). L’infortunato ...

L'accademia di Rafael Nadal apre una nuova filiale in Messico : ' Si tratta della nostra prima espansione fuori da Manacor, e per tutti noi e per me è un motivo di soddisfazione e orgoglio ' ha dichiarato il numero 1 del mondo. ' È stato un lavoro molto ...

Coppa Davis 2019 - Gerard Piqué : “Ci sarà Rafael Nadal e se giocherà il n.1 del mondo sarà più che sufficiente” : Gerard Piqué, presidente del fondo di investimento Kosmos che grazie ad un accordo con la Itf ha posto le basi per il nuovo sistema della Coppa Davis 2019, non è affatto preoccupato per la possibile assenza di alcuni tennisti di grido nel nuovo format che debutterà l’anno prossimo. Roger Federer e Alexander Zverev, ad esempio, seppur con modalità diverse, avevano manifestato contrarietà rispetto alle tempistiche di un evento che non ...