Quota 100 | Inps e governo fugano gli ultimi dubbi | divieto di cumulo flessibile

Blastingnews

: Ma dai! Vuoi vedere che il Capitano si è arreso a quello che diceva il ?@pdnetwork? (e cioè abbassare il deficit al… - marattin : Ma dai! Vuoi vedere che il Capitano si è arreso a quello che diceva il ?@pdnetwork? (e cioè abbassare il deficit al… - AnnalisaChirico : Breve recap: la flat tax, l’unica proposta rivoluzionaria, è sparita dal tavolo. Reddito di cittadinanza e ‘quota 1… - Linkiesta : La flat tax? Ridotta a sconto fiscale per le partite Iva. Il mancato aumento dell'Iva? Solo per il 2019. Le pension… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Venerdì scorso, un summit tra esecutivo eha sciolto glirelativi alla grande novità pensionistica che entrerà in vigore nel 2019, cioè100. L’ultima incertezza ancora in campo resta la data di avvio, sulla quale vanno registrate le ultime dichiarazioni del Vice Premier Matteo Salvini che ha assicurato tutti sul paventato ritardo nell’entrata in vigore della misura. Secondo il Ministro dell’Interno, il nuovo strumento previdenziale partirà a febbraio 2019, come promesso e senza intoppi. Ufficialmente però, nulla è ancora deciso sulla data di start up della misura, ma il tavolo traedha chiarito molti aspetti della misura che fin qui avevano generato confusione. Ildella pensione in regime con100 per esempio, viene confermato dal summit, ma diventa, come conferma un'attenta analisi riportata da un articolo del quotidiano ...