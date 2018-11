«Qui Marte | tutto ok» | la sonda InSight è arrivata Ecco la prima foto La diretta

InSight conQuista Marte : touchdown sul Pianeta Rosso - a breve la conferma ufficiale [LIVE] : In soli 7 minuti (i ben noti “minuti di terrore“) la sonda InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) della NASA è discesa sul suolo di Marte con l’ausilio di paracadute e retrorazzi. Lo spettacolo è entrato nel vivo intorno alle 20:40 ora italiana, quando è avvenuta la separazione della sonda dalla piattaforma che l’ha portata fino a Marte. Alle 20:41 InSight ha cambiato ...