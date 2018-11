Quei leader rampanti con il fardello di genitori ingombranti

Quei 150mila euro di contributi al film sul leader gay. La Lega : "Se incita alla pedofilia - via i fondi" : "Vigilerò affinché vengano effettuate tutte le opportune verifiche". Il sottosegretario alla Cultura, la leghista Lucia Borgonzoni, non è disposta a scucire un solo euro che possa finanziare un fil che incita alla pedofilia. Per questo, come scrive il Corriere della Sera, è pronta a stralciare il contributo di 150mila euro che il ministero dovrebbe versare a Gli anni amari, il film di Andrea Adriatico che ripercorre la vita di Mario Mieli, ...

