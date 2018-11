Pronostici Champions League | 27 Novembre 2018 | Consigli Scommesse 5^ Giornata

lanotiziasportiva

(Di lunedì 26 novembre 2018)27.Attenzione alle bellissime sfide come Roma-Real Madrid e Juventus-Valencia per quanto riguarda le italiane in.Pronostico Bayern Monaco-Benfica 27-11-I padroni di casa con ben 3 vittorie ed un pareggio, si trovano saldamente in prima posizione nel gruppo e, ma devono stare attenti all’Ajax secondo che dista solo 2 punti.La vittoria di conseguenza, è molto importante per il club tedesco ma lo è anche per il Benfica terzo, a 4 punti dall’Ajax. Benfica che inoltre, deve chiudere anche il discorso terzo posto, per rimanere in Europa.Bayern Monaco-Benfica: 1/1A fronte anche del recente rendimento dei portoghesi, che hanno totalizzato solo 4 punti in 4 partite, ovvero assai scarso,amo la vittoria del Bayern Monaco in entrambi i tempi.Pronostico ...