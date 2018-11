Prodi attacca il suo Pd | ' Non ci sono programmi delle primarie | non so se voto'

Blastingnews

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - iComicsMen : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 26 novembre 2018) Romanoè uno degli uomini politici che ha segnato gli ultimi trent'anni della politica italiana. Europeista convinto, grande sostenitore della moneta unica ed anima di una sinistra confluita nel Pd ormai diversi anni fa. Oggi il grande partito riformista sembra in caduta libera e all'orizzonte vedeche non si sa dove potranno condurre, considerata la necessità di risalire nei consensi ai minimi storici. La voce dell'ex presidente del Consiglio, a dieci anni dalla caduta del suo governo, risulta piuttosto importante ed è quantomai critica con quella che è l'attuale classe dirigente del Partito Democratico.fa una digressione sulla politica europea Diversi ed autorevoli opinionisti della scena politica ritengono che in Europa soffi un vento di populismo destinato ad avvolgere il "vecchio continente". Le difficoltà del Pd, per certi versi, sembrano esserne una ...