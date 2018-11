Prodeus | l' FPS vecchia scuola si mostra in un sanguinolento trailer

eurogamer

(Di lunedì 26 novembre 2018) Titoli come Wolfenstein 3D e DOOM possono essere considerati come i padri degli sparatutto moderni, è infatti grazie a loro se il genere si è evoluto fino ai giorni nostri.Come riporta Dualshockers,è un FPS che ricalca lo stile dei due titoli sopracitati, azione serrata, violenza, nemici ripugnanti da far fuori e tanti tanti proiettili a disposizione. Il titolo è stato annunciato per PC accompagnato da unche trovate di seguito, come detto prima,si ispira agli FPS per eccellenza degli anni 90', e possiamo constatarlo dal video.Prima di tutto l'interfaccia ricalca in maniera molto simile quella di DOOM, con i classici indicatori dell'armatura e della salute, oltre al contatore delle munizioni sul lato destro. Guardando il video possiamo anche farci un'idea sull'arsenale a disposizione, pistola, fucile a pompa, chaingun e lanciarazzi, oltre ...