Precipita con l’auto in un dirupo | Simone muore a 34 anni

14enne Precipitata a Roma con il cellulare in mano : "Tutta colpa del balconcino troppo basso" : Si fa strada l'ipotesi della morte accidentale per Chiara B, la ragazza di quattordici anni caduta dal sesto piano di un palazzo in via della Villa di Lucina nel quartiere Garbatella di Roma. La prima pista seguita dalle autorità era stata quella del suicidio ma, come riporta il Messaggero , non è stata trovata nessuna prova a riguardo. Nessun biglietto d'addio, nessun segnale che potesse far pensare ad una ragazza depressa, nessun ...

Napoli - bimbo di 9 anni Precipita dal balcone : è grave : di Melina Chiapparino Un bambino di 9 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione. Il piccolo è precipitato dal secondo piano di una ...

Precipita con l'aereo nel bosco : sopravvive 4 giorni mangiando biscotti : Un giovane pilota è stato ritrovato sano e salvo ben quattro giorni dopo essersi schiantato con il suo aereo agricolo. E'...

Morto a 24 anni Gian Luca Barandun - lo sciatore è Precipitato con il parapendio : Lo sciatore 24enne svizzero Gian Luca Barandun, è Morto nel corso di un allenamento con il parapendio per le conseguenze dei traumi riportati dopo essere precipitato nel corso di una manovra in fase di atterraggio a Schluein. Una tragedia dalla dinamica ancora da chiarire quella del giovane atleta considerato una delle speranze dello sci continentale.Continua a leggere

Caorle - piccolo aereo Precipita con due persone a bordo : morti pilota e passeggero : Un piccolo aereo su cui viaggiavano due persone, rimaste uccise, si è schiantato a terra all'avio superficie di Caorle, Venezia,, in località Brian. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i ...

Torino - 13enne insegue gatto sul tetto ma Precipita : ricoverato in gravi condizioni : Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino stava inseguendo il gatto scappato sul tetto come aveva già fatto altre volte ma sarebbe improvvisamente scivolato perdendo l'equilibrio e cascando di sotto dopo un volo di circa dieci metri che per fortuna non lo ha ucciso ma lo ha ferito gravemente.--Un gioco forse troppo azzardato ha rischiato di costare la vita nelle scorse ore ad un ragazzino poco più che tredicenne residente nel Torinese. ...

Giallo nel Canavese - ragazzino di 13 anni Precipita dal secondo piano di casa : rischia la vita : E' successo a San Maurizio. Un volo di dieci metri, i genitori non si sono accorti di nulla. I carabinieri vogliono capire se l'adolescente fosse da solo

Indonesia - aereo Precipita con 188 persone a bordo : il pilota aveva segnalato un guasto - Ultime Notizie Flash : In Indonesia precipita un aereo con 188 persone a bordo, tra cui un neonato e due bambini, in mare. Il pilota aveva chiesto supporto a causa di un guasto

