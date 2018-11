Posticipo di Serie A con zero emozioni | Cagliari-Torino si conclude a reti inviolate

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari e Torino non si fanno male - 0-0 nel Posticipo : Davvero poche emozioni, 45′ dove non ci sono stati tiri in porta e un secondo tempo con i granata in crescita. Si è concluso con uno scialbo 0-0 il posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A di Calcio: al Sant’Elia Cagliari e Torino non si fanno del male e portano a casa un punto a testa. Privati di Walter Mazzarri, colpito da un malore qualche giorno fa, i granata provano a far la partita, soprattutto nella ...

Posticipo Serie A - Genoa-Sampdoria 1-1 : 22.22 Pareggio firmato in pochi minuti nel derby della Lanterna. Genoa e Sampdoria dividono la posta con un 1-1 che non sconvolge la classifica per entrambe. I gol arrivano a inizio gara. All'8' sblocca il match la girata di testa di Quagliarella su cross preciso di Ramirez. Al 17' Piatek si procura (fallo di Audero) e trasforma il rigore del pari. Il Genoa si procura buone occasioni, ma non fa il sorpasso. Audero dice di no a Romulo e a ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : nel Posticipo Pesaro sbanca Cantù 87-90 al termine di una battaglia infinita : Nel posticipo della 7a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro espugna Cantù con il punteggio di 87-90 al termine di una partita meravigliosa, giocata punto a punto fino allo scadere dalle due formazioni. I padroni di casa erano riusciti a rientrare in gara dopo un inizio difficile, ma hanno pagato a caro prezzo le energie messe in campo e hanno ceduto nell’ultimo quarto. Pesaro è stata abile ad approfittare della stanchezza degli ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : nel Posticipo Pesaro sbanca Cantù 87-90 al termine di una battaglia infinita : Nel posticipo della 7a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro espugna Cantù con il punteggio di 87-90 al termine di una partita meravigliosa, giocata punto a punto fino allo scadere dalle due formazioni. I padroni di casa erano riusciti a rientrare in gara dopo un inizio difficile, ma hanno pagato a caro prezzo le energie messe in campo e hanno ceduto nell’ultimo quarto. Pesaro è stata abile ad approfittare della stanchezza degli ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Nel Posticipo prevale Pesaro : Cantù ko : Il posticipo della settima giornata di Serie A è stato vinto da Pesaro, la squadra marchigiana in trasferta ha prevalso su Cantù Al Palasport Pianella la Victoria Libertas Pesaro vince sull’Acqua Vitasnella Cantù per 90-87. La squadra in trasferta dopo un primo quarto magico si fa rimontare nel secondo parziale di gioco, imponendosi nell’ultima frazione con il punteggio di 25-15. Per soli 3 preziosi punti la franchigia di casa ...

Basket - Serie A : Pesaro batte Trieste 103-77 nel Posticipo della sesta giornata : Pesaro-Trieste, la cronaca del match Dopo un inizio decisamente favorevole all'Alma, capace di scappare fino al +7 grazie a un ispirato Peric, i padroni di casa tornano prepotentemente in corsa ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Pesaro batte Pistoia e torna al successo nel Posticipo della 6a giornata : Nel posticipo della 6a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro trova la seconda vittoria stagionale dopo quattro sconfitte consecutive superando Trieste con il punteggio di 103-77. Una partita decisa nel terzo quarto, quando la formazione di Massimo Galli riesce a trovare l’allungo decisivo. La differenza tra le due squadre è evidente dal raffronto delle percentuali al tiro da tre: Pesaro chiude con il 50%, mentre gli ospiti si ...

Serie A - Posticipo Milan-Juventus 0-2 : 22.31 Juve d'acciaio anche a San Siro: il Milan deve alzare bandiera bianca (0-2). I bianconeri graffiano dopo appena 8': cross Alex Sandro e stacco vincente di Mandzukic, che sovrasta nettamente Rodriguez. Suso ci prova da fuori, al 40' Mazzoleni al Var (mani Benatia) e rigore per i rossoneri:tira Higuain,Szczesny intuisce e devia sul palo. Ripresa. Dybala scheggia il legno su punizione, Rodriguez non trova lo specchio.Sipario all'81':tiro ...

LIVE Milan-Juventus calcio - Serie A in DIRETTA : il Posticipo in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, incontro valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Il posticipo andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano e vedrà di fronte due compagini molto attrezzate di alta classifica che proveranno a riscattare due risultati (parzialmente) negativi raccolti nelle Coppe Europee negli ultimi giorni. Il Milan di Gennaro Gattuso è reduce da un periodo abbastanza ...

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol live score. Il Posticipo del recupero - 2giornata - - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE C: diretta gol live score e Classifica aggiornata. Si giocano oggi le partite tre gironi A, B, C, attesi recuperi della 2giornata.

Posticipo Serie A - Udinese-Milan 0-1 : 22.34 Incredibile finale al 'Friuli' col Milan che gioisce per un successo che arriva al 97' grazie al gol di Romagnoli. I rossoneri segnano pochi istanti dopo l'espulsione di Nuytinck e grazie a una clamorosa ingenuità di Opoku,che regala il pallone al Milan a difesa udinese scoperta: Cutrone fila in area, doppio scambio Suso-Romagnoli e 0-1. Il Milan resta così attaccato alla Lazio al 4° posto. I rossoneri attaccano di più, ma si rendono ...

Posticipo Serie A - Usinese-Milan 0-1 : 22.34 Incredibile finale al 'Friuli' col Milan che gioisce per un successo che arriva al 97' grazie al gol di Romagnoli. I rossoneri segnano pochi istanti dopo l'espulsione di Nuytinck e grazie a una clamorosa ingenuità di Opoku,che regala il pallone al Milan a difesa udinese scoperta: Cutrone fila in area, doppio scambio Suso-Romagnoli e 0-1. Il Milan resta così attaccato alla Lazio al 4° posto. I rossoneri attaccano di più, ma si rendono ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Oderzo in testa alla classifica - spettacolo nel Posticipo : Con la Nazionale maschile impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2020, il mondo della Pallamano italiana si incentra sulla Serie A femminile, giunta al suo quinto turno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dal quinto successo consecutivo della Mechanic System Oderzo, che si pone in cima alla classifica, sconfiggendo 25-15 il Flavioni Civitavecchia, grazie alle 10 reti di Arasay Duran, vera ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Oderzo in testa alla classifica - spettacolo nel Posticipo : Con la Nazionale maschile impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2020, il mondo della Pallamano italiana si incentra sulla Serie A femminile, giunta al suo quinto turno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dal quinto successo consecutivo della Mechanic System Oderzo, che si pone in cima alla classifica, sconfiggendo 25-15 il Flavioni Civitavecchia, grazie alle 10 reti di Arasay Duran, vera ...