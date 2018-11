Pontedera | 18enne si butta sotto un treno | era incinta di 3 mesi

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018), cittadina in provincia di Pisa nel cuore del Valdarno Inferiore, è incredula e sconvolta dal dolore. Ieri pomeriggio, una ragazza di soli 18 anni, di origini marocchine, si è suicidata gettandosiun. E' accaduto tutto in pochi secondi: alcuni testimoni l'hanno vista correre su per le scale delpassaggio ferroviario e poi gettarsi sui binari, senza esitare un attimo. La giovane eradi treed era stata allontanata anche dai genitori (che non riuscivano ad accettare la sua gravidanza)Una giovane vita tormentata Ieri pomeriggio, la diciottenne (di cui non sono state ancora rese note le generalità) ha raggiunto la stazione die, poco dopo le 17, ha aspettato l'arrivo delin trasferimento da Pisa a Firenze (senza passeggeri a bordo) e si è gettata sui binari. L'impatto, violentissimo, non le ha lasciato scampo e in pochi istanti ha ...