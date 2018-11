Pizza di patate in 5 minuti

cosacucino.myblog

(Di lunedì 26 novembre 2018) Unasfiziosa da preparare in 5Ingredienti:(350g circa)350 ml di acqua200g farina50g olio evo1 cucchiaino di sale fino e rosmarino q.b.Procedimento:Affettate molto sottilmente le(usando l’apposito attrezzo).In una terrina versare l’olio, l’acqua, il sale e per ultimo la farina.Mescolate fino ad ottenere una pastella fluida.Aggiungete le fette die continuate a mescolare.In una leccarda da forno mettete la carta da forno (bagnata e strizzata) e distribuite il composto uniformemente.Distribuite il rosmarino.Infornate a 200g per 30. Ladeve assumere un colorito giallo scuroTogliete dal forno, spennellate con olio evo e tagliate a fettine.