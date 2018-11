Pista della gelosia nel caso Lattuca | l’amica Serena | “Non ero l’amante di Filippo

Pista della gelosia nel caso Lattuca - l’amica Serena : “Non ero l’amante del compagno” : Due telefonate anonime parlano di una lite per motivi di gelosia scoppiata tra Gessica Lattuca, la mamma di quattro figli scomparsa dall'Agrigentino e il compagno Filippo Russotto. "Non ero l'amante di Russotto" dice Serena Restivo sulle voci di una presunta relazione con il compagno dell'amica. Pochi giorni prima della scomparsa lui le aveva regalato un paio di orecchini di Gessica.Continua a leggere

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018. Dominik Fischnaller : “Mi piace molto questa Pista. Sono contento della fase di partenza” : Esordio più che positivo per Dominik Fischnaller nella Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Igls. Un secondo posto, primo podio stagionale, per l’azzurro nella gara classica del singolo maschile, poi un’ottava piazza nella sprint, che valgono la terza posizione nella classifica generale parziale. Può ritenersi più che soddisfatto l’altoatesino, spesso e volentieri al top sul budello austriaco. “Igls ...

Infortunio Pellegrini - il centrocamPista della Roma salterà la gara contro il Real Madrid : Infortunio Pellegrini – Il centrocampista della Roma, che ieri ha abbandonato il terreno di gioco del “Friuli” prima del fischio finale, ha accusato un risentimento muscolare ai flessori. Per questo motivo il numero 7 giallorosso salterà la partita decisiva di Champions League contro il Real Madrid. Un bel problema per Di Francesco, che non ha abbondanza in quella zona del campo. Infatti, dato che Pastore non recupererà ...

Infortunio Pellegrini - le ultime sul centrocamPista della Roma : Infortunio Pellegrini – Il centrocampista della Roma non ha potuto completare la partita del “Friuli”, in cui la Roma è stata sconfitta 1-0. Dopo una conclusione da fuori a poco meno di un quarto d’ora dal fischio finale, Pellegrini ha avvertito un fastidio al flessore destro e si è buttato a terra in attesa della sostituzione. Le prime verifiche da parte del club giallorosso parlano di risentimento muscolare, che ...

Teresa Azzolin scomparsa a Carmignano : si segue la Pista della fuga : Teresa Azzolin, la madre di tre figli scomparsa lo scorso 13 novembre dalla provincia di Padova, in Veneto, sarebbe fuggita perché oppressa da un debito accumulato all'insaputa della famiglia. Il disperato appello della figlia: "Torna, sei sempre nel nostro cuore". La sua auto è stata ritrovata a pochi chilometri da casa con all'interno il cellulare accesso.Continua a leggere

Il duro mestiere della bordocamPista : placcata da due giocatori - poi uno la invita a cena : Piccola disavventura, fortunatamente senza conseguenze, per Laura Rutledge . Inviata a bordocampo per Espn e Sec Network nel corso del match di football tra Georgia Bulldogs e UMass Minutemen , la ...

Sabato l'inaugurazione della Pista di atletica che Mondovì da tempo aspettava : Verrà inaugurata Sabato 24 novembre alle 15 la pista di atletica della città di Mondovì, in provincia di Cuneo, profondamente rinnovata grazie ai lavori realizzati nei mesi scorsi dal Comune, con il ...

Hockey Pista - Serie A1 2018-2019 : oggi quattro gare della settima giornata. Monza-Bassano in diretta sulla web tv di OA Sport : Si giocheranno oggi quattro gare della settima giornata della Serie A1 di Hockey su pista: dopo i due anticipi del sabato che hanno visto le vittorie per 7-4 di Scandiano contro il Thiene e per 4-2 di Vercelli contro il Viareggio, la tornata si completerà domani con il posticipo tra Valdagno e Trissino. In programma Breganze-Follonica, Sarzana-Sandrigo, Forte dei Marmi-Lodi e Monza-Bassano. Proprio quest’ultimo match verrà trasmesso in ...

Aston Martin - Il giro di Pista della DB11- VIDEO : Anche se gli pneumatici Bridgestone Potenza da 20" esibiscono orgogliosamente la sigla 007, non si può dire siano i più adatti al nostro circuito di Vairano. La prima cosa che salta allocchio, infatti, è lo scarso grip che la nuova Aston Martin DB11 riesce a esprimere in uscita dalle curve e nelle frenate al limite. I cavalli non le mancano, ma la capacità di metterli a terra è limitata proprio dalle coperture. Assetto morbido, ma ...

Infortunio Khedira - nuovo stop per il centrocamPista della Juve : le ultime : Infortunio Khedira – Nuove brutte notizie sulle condizioni del centrocampista della Juventus Sami Khedira. Il tedesco ha subito una brutta distorsione alla caviglia che necessita di controlli specifici. Questi dovrebbero essere realizzati nelle prossime ore. Sfortunatissimo Khedira, che era appena tornato a disposizione di Allegri. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Pista Lunga - Giovannini vince la mass start della prima tappa di CdM in Giappone : battuto l’olandese Schouten : Nel primo appuntamento di Coppa del Mondo di Obihiro il campione azzurro si impone al fotofinish e centra il quarto successo in carriera. Lollobrida è quarta nella prova femminile La mass start parla ancora italiano. Nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo ad Obihiro, in Giappone, la Nazionale del c.t. Marchetto fa subito centro e nella seconda giornata di gare conquista il successo in quella che è ormai a tutti gli effetti la ...

MotoGp – Che spavento per Valentino Rossi in Pista a Valencia : il Dottore perde il controllo della M1 sul bagnato [VIDEO] : Che rischio per Valentino Rossi: il Dottore salvo per un pelo sul bagnato durante le Fp2 del Gp di Valencia Sono in corso le Fp2 del Gp di Valencia: l’ultimo weekend di gara è iniziato caratterizzato dal maltempo e dalla pioggia, che da ieri scende incessante sul circuito Ricardo Tormo. Sessioni di prove libere dunque bagnate a Valencia, con i piloti a caccia dell’assetto migliore per stare davanti ai propri rivali tra rischi e ...

Jeep Grand Cherokee - Il giro di Pista della Trackhawk - VIDEO : L'ultima protagonista (in ordine di tempo) del giro veloce sulla nostra pista di Vairano è la Jeep Grand Cherokee Trackhawk, la Suv più potente al mondo. Versione estrema, supervitaminizzata, spinta da un poderoso V8 di 6.2 litri da ben 710 CV. Assetto e freni. Potentissima, dunque, ma non sufficientemente strutturata per sfruttare tutta la potenza. Questa in sintesi, la prestazione della Trackhawk sull'asfalto del nostro tracciato. ...

La follia della Nazionale italiana - Allan ‘scartato’ : Mancini rinuncia ad un centrocamPista incredibile ed il calciatore lancia frecciate : Stagione fino al momento straordinaria per il centrocampista Allan, il calciatore sta trascinando il Napoli con grandi prestazioni. Grande professionalità, al ritiro del Brasile è arrivato per primo, prima convocazione in Nazionale ed un sogno realizzato: “sto vivendo un sogno – ha detto oggi Allan nel ritiro del Brasile -. Far parte di una Nazionale con cosi’ tanti campioni e’ un riconoscimento molto importante di ...