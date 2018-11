Pina di Gennaro ne L’Amica Geniale è Melina Cappuccio | i membri della famiglia della

ilnotiziangolo

: Pina di Gennaro ne #LAmicaGeniale è Melina Cappuccio: i membri della famiglia della vedova pazza… - morganbarraco : Pina di Gennaro ne #LAmicaGeniale è Melina Cappuccio: i membri della famiglia della vedova pazza… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)di Gennario ne L’Amica. A lei tocca l’arduo compito di prestare il volto alla vedova pazza che si aggira per il quartiere e che dopo la morte del marito sembra davvero perso la testa.Le cose peggiorano quandoè convinta che tutto l’aiuto che il premuroso Donato le ha rivolto era sintomo di qualcosa di più e così ha deciso di provarlo a sedurlo spingendo lui, ma soprattutto la morte di lui, ad optare per l’addio al quartiere. Nel primo libroquadrilogia di Elena Ferrante è epica la scenasua sfuriata quando l’uomo stava portando via lae le sue cose, la ritroveremo anche nella serie?E LA SUADopo aver perso il marito, la vedovavede andar via dal Rione anche Donato, costretto a cambiare casa proprio per colpa sua che se ne era follemente innamorata. Secondo il ...