Piazza Affari vola dopo la svolta sulla Manovra - Lo spread torna a scendere | mai così

Il comparto bancario a Piazza Affari viaggia molto alto - +4 - 65% - : Si muove a passi da gigante il FTSE Italia Banks che fa anche meglio dell' indice EURO STOXX , con un guadagno di 485,93 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 10.452,67. L' indice EURO ...

Piazza Affari su del 3% e lo spread torna a 286 : Piazza Affari festeggia con un +3%, tornando a 19.279 punti, dopo solo mezzora di contrattazioni, interpretando evidentemente le ultime dichiarazioni dei due vicepremier - che rivelano anche se con ...

L'apertura sul deficit tranquillizza i mercati. Spread in netto calo - Piazza Affari vola con le banche : Rep Svolta sulla manovra: cade il tabù del 2,4% ma è scontro nella maggioranza di TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA

Spread sotto i 300 punti e Piazza Affari a +2 - 36% dopo le aperture del governo sulla manovra : Dietrofront deciso dello Spread in avvio di giornata. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è scivolato in avvio in area 290 punti base dai 306 di venerdì scorso. Il tasso del Btp decennale è ...

Piazza Affari : ingrana la marcia El.En : Grande giornata per El.En , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,11%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di El.En rispetto ...

Piazza Affari : allunga il passo Aeroporto di Bologna : Rialzo per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,29%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al ...

Piazza Affari : senza freni Salini Impregilo : Prepotente rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che mostra una salita bruciante del 3,32% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di ...

A Piazza Affari - forte ascesa per IGD : Brillante rialzo per IGD , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,33%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di IGD evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Piazza Affari apre in netto rialzo. Giù lo spread : Dal fronte macro è attesa la pubblicazione dell'indice IFO , che misura la fiducia delle imprese tedesche sulla situazione attuale dell'economia e le aspettative. A Bruxelles si tiene l' intervento ...

Piazza Affari vola su aperture Governo a Ue. Spread sotto 290 : Scatto della Borsa di Milano all'apertura degli scambi: le ulteriori aperture da parte del Governo italiano a modificare la legge di bilancio per incontrare i parametri Ue fanno scivolare lo Spread Btp/Bund sotto i2 90 punti e mettono le ali al settore bancario. Bene Londra dopo l'ok Ue all'accordo sulla Brexit...

Spread in calo a 291 puntiPiazza Affari apre in forte rialzo : Lo Spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdi' scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei decennali scende al 3,283% dal 2,460% di venerdì Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari : FTSE MIB - avvistata luce in fondo al tunnel : ... è fissato proprio per oggi un vertice a Palazzo Chigi sulla manovra tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ed il ministro dell'Economia Tria .

Piazza Affari perde terreno A pesare spread e manovra : ROMA Si allarga la distanza tra Milano e le altre piazze finanziarie europee. Non è solo lo spread ad accendere più di un timore. Se il confronto tra Btp e Bund è impietoso, con oltre 150 punti d'...

Piazza Affari : in bella mostra Moncler : Protagonista l' azienda nota per i piumini , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,31%. Se si analizza l'andamento del titolo con il World Luxury Index su base settimanale, si scopre ...